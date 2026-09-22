Ola de robos y profanación afecta al Cementerio Católico: Denuncian sustracción de manillas de bronce y esculturas

22 sept. 2026 - 15:16 hrs.

¿Qué pasó?

El Cementerio Católico, ubicado en la comuna de Recoleta, enfrenta una serie de robos y profanaciones que afectan a mausoleos y objetos de valor histórico y sentimental.

A pesar de las medidas de seguridad implementadas, los robos continúan, lo que genera impotencia entre los familiares, teniendo en cuenta que se trata de un edificio catalogado como Monumento Histórico. Ante esto, el Consejo de Monumentos Nacionales ha anunciado que denunciará estos hechos ante el Ministerio Público, mientras que la administración del cementerio es responsable de la vigilancia diaria.

¿Qué objetos han robado del cementerio católico?

Entre los objetos robados, las familias denuncian la pérdida de manillas de bronce y esculturas, como el Cristo de bronce de la familia Mondino, valorado en más de 10 millones de pesos.

Los deudos afectados denuncian que no se trata de hechos aislados, pues es un patrón constante que afecta a múltiples nichos y mausoleos.

Por ejemplo, el mausoleo del doctor Luis Calvo Mackenna ha sufrido el robo de cinco placas originales del memorial, por lo que queda solamente una. Por otro lado, la familia Herrera Vergara ha denunciado el robo de candados y manillas de bronce en marzo, con evidencia de palanca para forzar los cierres.

Personal de seguridad señala que los ladrones serían personas en situación de calle que roban los objetos para venderlos o cambiarlos por droga.

Finalmente, desde el Consejo de Monumentos Nacionales especificaron que ellos supervisan el monumento; sin embargo, es el cementerio el responsable de la vigilancia cotidiana, control de accesos, cámaras y guardias.

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