¿Cuánto hay que ganar para comprar un departamento nuevo en Santiago? Revisa el ingreso por comuna

22 sept. 2026 - 15:30 hrs.

El precio de un departamento no es el único obstáculo para quienes buscan comprar una vivienda nueva. A la hora de solicitar un crédito hipotecario, también importa cuánto dinero ingresa cada mes al hogar y qué porcentaje de ese monto puede destinarse al dividendo.

Un análisis presentado en Mucho Gusto por el editor de Economía de Meganoticias, Roberto Saa, muestra cuánto debería ganar un hogar para acceder a un departamento nuevo en distintas comunas de la Región Metropolitana, considerando un escenario de 25 años de plazo, 20% de pie, una tasa anual reajustable de 3,97% y un dividendo equivalente al 30% del ingreso familiar.

Con esos parámetros, el ingreso familiar requerido va desde $1.252.941 en Estación Central hasta $9.063.245 en Vitacura.

¿Cuánto hay que ganar según la comuna?

Según Las Últimas Noticias, estos son los ingresos aproximados que se piden por comuna:

Vitacura

Precio promedio: 15.823,5 UF

Dividendo: 2.718.973

Ingreso por hogar: $9.063.245

Lo Barnechea

Precio promedio: 14.922 UF

Dividendo: 2.564.061

Ingreso por hogar: $8.546.869

Las Condes

Precio promedio: 9.185,5 UF

Dividendo: $1578.355

Ingreso por hogar: 5.261.184

Providencia

Precio promedio: 9.036 UF

Dividendo: $1552.808

Ingreso por hogar: $5.176.028

Huechuraba

Precio promedio: 4.977,1 UF

Dividendo: $855.229

Ingreso por hogar: $2.850.764

Ñuñoa

Precio promedio: 4.470 UF

Dividendo: $768.161

Ingreso por hogar: $2.560.535

San Miguel

Precio promedio:3.740UF

Dividendo: $642.646

Ingreso por hogar: $2.142.153

Macul

Precio promedio: 3.577,6 UF

Dividendo: $614.749

Ingreso por hogar: $2.049.163

La Florida

Precio promedio:3.523,1

Dividendo: $605.385

Ingreso por hogar: $2.017.951

Puente Alto

Precio promedio:3.31,7

Dividendo: $569.572

Ingreso por hogar: $1.898.573

San Joaquín

Precio promedio:3.255,9 UF

Dividendo: $559.466

Ingreso por hogar: $1.864.886

Maipú

Precio promedio:3.193,8 UF

Dividendo: $548.801

Ingreso por hogar: $1.829.335

Quilicura

Precio promedio:3.126,1 UF

Dividendo: $537.166

Ingreso por hogar: $1.790.553

Santiago

Precio promedio: 3.011 UF

Dividendo: $517.392

Ingreso por hogar: $1.724.640

Independencia

Precio promedio: 2.978 UF

Dividendo: $511.856

Ingreso por hogar: $1.706.188

Quinta Normal

Precio promedio:2.970,9 UF

Dividendo: $510.487

Ingreso por hogar: $1.701.622

San Bernardo

Precio promedio:2.733,7 UF

Dividendo: $469.732

Ingreso por hogar: $1.565.774

Renca

Precio promedio:2.640,7 UF

Dividendo: $453.755

Ingreso por hogar: $1.512.517

Cerrillos

Precio promedio:2.585,5 UF

Dividendo: $444.270

Ingreso por hogar: $1.480.899

La Pintana

Precio promedio:2.571,6 UF

Dividendo: $441.878

Ingreso por hogar: $1.472.926

Conchalí

Precio promedio:2.569,4 UF

Dividendo: $441.508

Ingreso por hogar: $1.471.694

La Cisterna

Precio promedio: 2.449,4 UF

Dividendo: $420.883

Ingreso por hogar: $1.402.942

Estación Central

Precio promedio:2.187,5 UF

Dividendo: $375.882

Ingreso por hogar: $1.252.941

El ingreso indicado corresponde al total del hogar, por lo que puede estar compuesto por los sueldos de una o más personas.

El precio de la vivienda y el dividendo

Durante el análisis también se abordaron ejemplos de comunas donde el valor de los departamentos nuevos es menor.

En La Florida, Saa señaló un precio de 3.200 UF, equivalente a unos $95 millones, y estimó que para financiar el 80% de ese valor se requeriría un sueldo de aproximadamente $1.337.000.

Para Santiago, en tanto, mencionó un precio de 2.900 UF y un ingreso cercano a $1.350.000.

¿Qué pasa con las ayudas para el crédito hipotecario?

Actualmente, el beneficio conjunto de FOGAES y el subsidio al crédito hipotecario permite acceder a viviendas nuevas de hasta 6.000 UF, contempla 80 mil cupos y reduce en aproximadamente un punto porcentual la tasa de interés. Además, permite que el pie sea de 10% para quienes cumplan las condiciones.

El beneficio se entrega una vez que el crédito hipotecario es aprobado por una de las instituciones financieras adscritas, por lo que la garantía estatal y la rebaja de tasa no reemplazan la evaluación crediticia correspondiente.

Patricio Valdés, miembro de la Asociación de Tasadores, explicó que las nuevas condiciones amplían el universo de viviendas que pueden acceder a estos apoyos. “Está bastante complejo el tema del crédito por parte de los bancos. En ese sentido, los gobiernos han estado implementando algunas ayudas que son bastante interesantes. La última, el hecho de subir a 6.000 UF, eso amplía más o menos un 88% el stock que hay de vivienda, lo cual permite una mayor accesibilidad”.

El desafío del ingreso

Para Roberto Saa, el problema también está marcado por la diferencia entre la evolución de los precios de las viviendas y la de los sueldos.

“En los últimos 20 años, los precios de la vivienda se han más que triplicado respecto del camino que han tomado los sueldos de los chilenos. Los sueldos van estancados y los precios de la vivienda es como un avión hacia arriba”, sostuvo.