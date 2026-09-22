¿Cuánto hay que ganar para comprar un departamento nuevo en Santiago? Revisa el ingreso por comuna
El precio de un departamento no es el único obstáculo para quienes buscan comprar una vivienda nueva. A la hora de solicitar un crédito hipotecario, también importa cuánto dinero ingresa cada mes al hogar y qué porcentaje de ese monto puede destinarse al dividendo.
Un análisis presentado en Mucho Gusto por el editor de Economía de Meganoticias, Roberto Saa, muestra cuánto debería ganar un hogar para acceder a un departamento nuevo en distintas comunas de la Región Metropolitana, considerando un escenario de 25 años de plazo, 20% de pie, una tasa anual reajustable de 3,97% y un dividendo equivalente al 30% del ingreso familiar.
Con esos parámetros, el ingreso familiar requerido va desde $1.252.941 en Estación Central hasta $9.063.245 en Vitacura.Ir a la siguiente nota
¿Cuánto hay que ganar según la comuna?
Según Las Últimas Noticias, estos son los ingresos aproximados que se piden por comuna:
- Precio promedio: 15.823,5 UF
- Dividendo: 2.718.973
- Ingreso por hogar: $9.063.245
Lo Barnechea
- Precio promedio: 14.922 UF
- Dividendo: 2.564.061
- Ingreso por hogar: $8.546.869
- Precio promedio: 9.185,5 UF
- Dividendo: $1578.355
- Ingreso por hogar: 5.261.184
- Precio promedio: 9.036 UF
- Dividendo: $1552.808
- Ingreso por hogar: $5.176.028
Huechuraba
- Precio promedio: 4.977,1 UF
- Dividendo: $855.229
- Ingreso por hogar: $2.850.764
Ñuñoa
- Precio promedio: 4.470 UF
- Dividendo: $768.161
- Ingreso por hogar: $2.560.535
- Precio promedio:3.740UF
- Dividendo: $642.646
- Ingreso por hogar: $2.142.153
Macul
- Precio promedio: 3.577,6 UF
- Dividendo: $614.749
- Ingreso por hogar: $2.049.163
La Florida
- Precio promedio:3.523,1
- Dividendo: $605.385
- Ingreso por hogar: $2.017.951
- Precio promedio:3.31,7
- Dividendo: $569.572
- Ingreso por hogar: $1.898.573
- Precio promedio:3.255,9 UF
- Dividendo: $559.466
- Ingreso por hogar: $1.864.886
Maipú
- Precio promedio:3.193,8 UF
- Dividendo: $548.801
- Ingreso por hogar: $1.829.335
- Precio promedio:3.126,1 UF
- Dividendo: $537.166
- Ingreso por hogar: $1.790.553
Santiago
- Precio promedio: 3.011 UF
- Dividendo: $517.392
- Ingreso por hogar: $1.724.640
Independencia
- Precio promedio: 2.978 UF
- Dividendo: $511.856
- Ingreso por hogar: $1.706.188
- Precio promedio:2.970,9 UF
- Dividendo: $510.487
- Ingreso por hogar: $1.701.622
- Precio promedio:2.733,7 UF
- Dividendo: $469.732
- Ingreso por hogar: $1.565.774
Renca
- Precio promedio:2.640,7 UF
- Dividendo: $453.755
- Ingreso por hogar: $1.512.517
- Precio promedio:2.585,5 UF
- Dividendo: $444.270
- Ingreso por hogar: $1.480.899
La Pintana
- Precio promedio:2.571,6 UF
- Dividendo: $441.878
- Ingreso por hogar: $1.472.926
Conchalí
- Precio promedio:2.569,4 UF
- Dividendo: $441.508
- Ingreso por hogar: $1.471.694
La Cisterna
- Precio promedio: 2.449,4 UF
- Dividendo: $420.883
- Ingreso por hogar: $1.402.942
Estación Central
- Precio promedio:2.187,5 UF
- Dividendo: $375.882
- Ingreso por hogar: $1.252.941
El ingreso indicado corresponde al total del hogar, por lo que puede estar compuesto por los sueldos de una o más personas.
El precio de la vivienda y el dividendo
Durante el análisis también se abordaron ejemplos de comunas donde el valor de los departamentos nuevos es menor.
En La Florida, Saa señaló un precio de 3.200 UF, equivalente a unos $95 millones, y estimó que para financiar el 80% de ese valor se requeriría un sueldo de aproximadamente $1.337.000.
Para Santiago, en tanto, mencionó un precio de 2.900 UF y un ingreso cercano a $1.350.000.
¿Qué pasa con las ayudas para el crédito hipotecario?
Actualmente, el beneficio conjunto de FOGAES y el subsidio al crédito hipotecario permite acceder a viviendas nuevas de hasta 6.000 UF, contempla 80 mil cupos y reduce en aproximadamente un punto porcentual la tasa de interés. Además, permite que el pie sea de 10% para quienes cumplan las condiciones.
El beneficio se entrega una vez que el crédito hipotecario es aprobado por una de las instituciones financieras adscritas, por lo que la garantía estatal y la rebaja de tasa no reemplazan la evaluación crediticia correspondiente.
Patricio Valdés, miembro de la Asociación de Tasadores, explicó que las nuevas condiciones amplían el universo de viviendas que pueden acceder a estos apoyos. “Está bastante complejo el tema del crédito por parte de los bancos. En ese sentido, los gobiernos han estado implementando algunas ayudas que son bastante interesantes. La última, el hecho de subir a 6.000 UF, eso amplía más o menos un 88% el stock que hay de vivienda, lo cual permite una mayor accesibilidad”.
El desafío del ingreso
Para Roberto Saa, el problema también está marcado por la diferencia entre la evolución de los precios de las viviendas y la de los sueldos.
“En los últimos 20 años, los precios de la vivienda se han más que triplicado respecto del camino que han tomado los sueldos de los chilenos. Los sueldos van estancados y los precios de la vivienda es como un avión hacia arriba”, sostuvo.
Leer más de