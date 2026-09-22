PGU: ¿Quiénes reciben un monto variable?

22 sept. 2026 - 07:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) se ha consolidado como uno de los apoyos fundamentales para miles de adultos mayores a lo largo del país, permitiendo complementar de manera importante los ingresos de su jubilación.

Tras su actualización del mes de septiembre, la PGU ajustó sus montos máximos a $231.732 para personas menores de 75 años y a $250.275 para quienes superan dicha edad. Sin embargo, no todos los beneficiarios perciben el total de estas cifras, ya que existe un segmento que cobra un monto variable o proporcional.

¿Quiénes reciben un monto variable en la PGU?

El valor exacto de la PGU depende del monto que registre cada persona en su pensión base autofinanciada. Los tres tramos fijados por la normativa se dividen de la siguiente manera:

Pensión base menor o igual a $789.139 : Reciben el monto máximo total de la PGU ($231.732 si tienen entre 65 y 74 años, o $250.275 si tienen 75 años o más).

: Reciben el monto máximo total de la PGU ($231.732 si tienen entre 65 y 74 años, o $250.275 si tienen 75 años o más). Pensión base entre $789.140 y $1.252.601 : Reciben un monto variable o proporcional, el cual disminuye progresivamente a medida que la pensión autofinanciada del beneficiario se aproxima al tope superior.

: Reciben un monto variable o proporcional, el cual disminuye progresivamente a medida que la pensión autofinanciada del beneficiario se aproxima al tope superior. Pensión base igual o superior a $1.252.602: Quedan fuera del beneficio y no tienen derecho a cobro de la PGU.

¿Cómo consultar si te corresponde el beneficio?

Para recibir la PGU, sea en su monto total o variable, las personas deben cumplir con los siguientes requisitos generales:

Tener 65 años o más .

. No integrar el 10% más rico de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Acreditar residencia en Chile por al menos 20 años continuos o discontinuos.

continuos o discontinuos. Registrar una pensión autofinanciada inferior a $1.252.601.

Para verificar si estás entre las personas que reciben el beneficio o realizar una solicitud, puedes consultar directamente en la plataforma de ChileAtiende (chileatiende.cl), ingresando tu RUN y fecha de nacimiento o utilizando tu ClaveÚnica.

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