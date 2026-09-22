Cafetería chilena es elegida como la mejor de Sudamérica: ¿Dónde está ubicada?

22 sept. 2026 - 05:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un emprendimiento nacido en el sur de Chile alcanzó un reconocimiento internacional. Eco Mapu Coffee, cafetería ubicada en Villarrica, región de La Araucanía, se quedó con el primer lugar del ranking “The South America’s 100 Best Coffee Shops 2026”.

Se trata de la primera vez que una cafetería chilena encabeza esta clasificación, superando a reconocidos exponentes de países con una fuerte tradición cafetera como Colombia, Brasil y Perú.

El ranking consideró distintos aspectos de los establecimientos participantes, entre ellos la calidad del café, la experiencia de los baristas, el servicio, la sostenibilidad y la innovación.

La reacción de Eco Mapu Coffee

El reconocimiento fue recibido por el equipo del local en Quito, Ecuador, donde se realizó la ceremonia. A través de sus redes sociales, destacaron el camino recorrido desde que el emprendimiento nació hace 11 años en Villarrica.

“Todavía nos cuesta dimensionar lo que vivimos ayer en Quito Ecuador. Después de 11 años de aprendizajes, sueños, trabajo y esfuerzo fuimos reconocidos como número 1 de Sudamérica en el Ranking theworlds100bestcoffeeshops”, señalaron.

Desde Eco Mapu Coffee destacaron que el reconocimiento no solo representa un lugar en el listado, sino también el trabajo detrás de cada taza.

"Gracias a todos los que han creído, apoyado y visitado"

“Este reconocimiento representa mucho más que un lugar: representa a los caficultores que sin ellos nada sería posible, la trazabilidad que buscamos en cada café, nuestras preparaciones de autor, cada detalle en la atención y, especialmente, a nuestro equipo de trabajo que entrega todo cada día”, expresaron.

El equipo también recordó los orígenes del proyecto y agradeció a quienes han apoyado su desarrollo.

“Un sueño que nació en Villarrica en el sur de Chile y que gracias al apoyo de nuestra familia, clientes y amigos a salido adelante con esfuerzo y una propuesta clara de servir un buen café”, indicaron.

Finalmente, agradecieron a sus clientes y seguidores y destacaron al resto de las cafeterías nacionales que también fueron incluidas en el ranking.

“Gracias a todos los que han creído, apoyado y visitado nuestro emprendimiento, sin ustedes nada seria posible. Felicitamos a todas las cafeterías chilenas en el Ranking un honor compartir este listado con ustedes”, cerraron.