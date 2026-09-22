Hombre fue baleado al interior de un taxi y murió en Renca: Investigan ataque que habría iniciado en Pudahuel

22 sept. 2026 - 00:13 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 41 años murió luego de recibir un impacto balístico mientras se trasladaba al interior de un taxi por la comuna de Pudahuel, en la Región Metropolitana.

La víctima llegó posteriormente hasta un servicentro de Renca, donde pidió ayuda y fue trasladada de urgencia hasta el Hospital Félix Bulnes, recinto donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

El hecho ocurrió durante la tarde-noche y actualmente es investigado como un homicidio por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, junto con personal especializado de Carabineros.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hombre viajaba en un taxi acompañado por una mujer cuando habría sido abordado por una camioneta de color negro. En ese contexto, se habrían efectuado disparos que alcanzaron a la víctima.

Tras resultar herido, el taxi continuó su recorrido y habría sido seguido por la camioneta durante varias cuadras. Finalmente, el vehículo llegó hasta un servicentro Copec ubicado en el sector de Lo Boza, en Renca, donde solicitaron ayuda.

Hombre murió tras ser trasladado al Hospital Félix Bulnes

En el servicentro se solicitó la presencia de una ambulancia y el hombre fue trasladado hasta el Hospital Félix Bulnes debido a la gravedad de la lesión.

De acuerdo con los antecedentes entregados durante el procedimiento, el hombre habría recibido al menos un disparo en el tórax.

La víctima, además, contaba con antecedentes policiales. Este elemento está siendo considerado dentro de las diligencias investigativas, mientras se busca establecer cuál fue el móvil del ataque y quiénes participaron.

Fiscalía realiza diligencias en Pudahuel

Consultado respecto de si la llegada de las víctimas al servicentro podría estar relacionada con que fueran seguidas por el vehículo agresor, el fiscal a cargo Marcelo Leiva señaló que dicha información deberá ser establecida durante la investigación.

"Toda esa información va a ser parte de la investigación", afirmó.

Asimismo, Fiscalía indicó que Carabineros realizará diligencias para obtener registros que puedan aportar antecedentes al caso.

"Carabineros va a hacer todas las diligencias posibles para rescatar cualquier tipo de evidencia fílmica, en este caso, que nos va a ayudar en la investigación", sostuvo.

La Fiscalía y Carabineros trabajan para establecer la dinámica del hecho, identificar a los responsables de los disparos y determinar el móvil del homicidio.