Volcamiento dejó a dos niños con heridas graves en Biobío: Su madre fue formalizada por conducir en estado de ebriedad

21 sept. 2026 - 16:43 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave accidente de tránsito se registró durante la noche del domingo en Santa Juana, región del Biobío, luego de que un automóvil en el que viajaba una familia terminara volcado en la Ruta de la Madera.

Producto del accidente, dos niños de 3 y 5 años resultaron con graves heridas y permanecen internados en la UCI y UTI pediátrica, respectivamente.

La conductora, una mujer de 30 años, se desplazaba por la Ruta de la Madera junto a su pareja y sus dos hijos luego de asistir a las fondas.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 33,3 de la Ruta 156, donde, por circunstancias que todavía son investigadas, la pareja de la conductora habría activado el freno de mano del automóvil. Esta acción habría provocado el volcamiento del vehículo, dejando a los dos menores con lesiones de gravedad.

Mujer fue detenida por conducir en estado de ebriedad

Tras el accidente, Carabineros fiscalizó a la mujer que se encontraba al volante. El procedimiento estableció que la conductora registraba 0,93 gramos de alcohol en la sangre, por lo que fue detenida por conducción en estado de ebriedad.

Desde la Fiscalía Regional del Biobío confirmaron a Meganoticias.cl que "la mujer fue formalizada por manejar en estado de ebriedad y causar lesiones graves y menos graves".

A raíz de los antecedentes que se expusieron, "el tribunal decretó su arresto domiciliario total, arraigo nacional y la suspensión de su licencia de conducir".

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