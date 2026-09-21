Nuevo y fuerte temblor se registra en la zona norte: Esta fue su magnitud

21 sept. 2026 - 09:23 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes 21 de septiembre, a las 09:17 horas, un temblor de magnitud 4.8 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 59 km al suroeste de Mina Collahuasi, en la región de Tarapacá. El movimiento telúrico se registró a una profundidad de 120 km.

Este movimiento telúrico se suma al ocurrido a las 08:48 en la región de Antofagasta, el que fue de magnitud 5.3 y cuyo epicentro se situó a 30 km al noroeste de Mejillones.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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