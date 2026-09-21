"El Gobierno no decide lo que la prensa informa": CNN, MS NOW y Politico llevan a Trump a tribunales tras el veto a la Casa Blanca

21 sept. 2026 - 10:03 hrs.

Los medios estadounidenses CNN, MS NOW y Politico anunciaron este lunes 21 de septiembre que demandarán a la administración del presidente Donald Trump por haberles revocado las credenciales de acceso a la Casa Blanca. La acción judicial se presentará en el Tribunal de Distrito de Washington y se sustenta en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de prensa.

En un comunicado conjunto difundido en la mañana del lunes, los tres medios sostuvieron que la Casa Blanca revocó las credenciales de sus periodistas "sin aviso ni proceso" porque el Gobierno "no está de acuerdo" con su cobertura. La medida entró en vigor el pasado viernes 19 de septiembre, cuando el mandatario anunció el veto como castigo por lo que calificó de "noticias falsas".

La demanda se convierte en el enfrentamiento judicial más resonante entre la Casa Blanca y grandes medios de comunicación desde el caso Jim Acosta en 2018, cuando CNN logró que un juez federal ordenara la restitución de la credencial de su entonces corresponsal jefe.

Qué dijo Trump el viernes y cómo se aplicó el veto

El presidente Donald Trump, de 80 años, anunció el veto el viernes 19 de septiembre y advirtió que la medida entraba en vigor "de inmediato". Según reportó CNN en Español, el mandatario afirmó que "los medios no deberían poder escribir o informar constantemente FICCIÓN y MENTIRAS cuando están cubriendo al presidente de Estados Unidos".

Trump también dejó abierta la posibilidad de extender la sanción a otros medios que aún no identificó públicamente. Sus declaraciones incluyeron una justificación política sobre las noticias que le disgustan: "No tengo por qué permitirles entrar en la casa del pueblo".

El sábado 20 de septiembre se materializó el veto. Las reporteras Akayla Gardner (MS NOW), Betsy Klein (CNN) y Cheyenne Haslett (Politico) intentaron ingresar al recinto de la Casa Blanca para cubrir la actualidad, pero el Servicio Secreto les negó la entrada tras la desactivación de sus credenciales, según documentó la agencia Associated Press.

El argumento constitucional: Primera Enmienda y debido proceso

El comunicado difundido por los tres medios el lunes fija el eje jurídico de la demanda. "Hemos notificado al Gobierno que vamos a presentar hoy una demanda para proteger nuestros derechos y defender el principio de que el Gobierno no decide lo que la prensa informa o publica", señala el texto conjunto.

Los medios advierten que la revocación fue ejecutada sin garantías procesales, un argumento que la jurisprudencia federal ya ha respaldado en el pasado. Un fallo del tribunal federal de apelaciones de Washington, que se remonta a 1977, estableció que la Casa Blanca no puede retirar credenciales de prensa sin garantizar el debido proceso cuando no median razones de seguridad nacional.

La administración Trump, por su parte, ha adelantado el sustento que utilizará en tribunales. Un funcionario del Gobierno citó el domingo, en una entrevista televisiva, un fallo de la Corte Suprema de 1965 relativo a la negativa oficial de validar pasaportes para viajar a Cuba, según reportó CNN.

Qué es MS NOW, el histórico MSNBC bajo un nuevo nombre

Aunque el nombre de CNN y de Politico resulta familiar para el público hispanoamericano, el de MS NOW puede generar dudas. Se trata del rebrand del histórico canal MSNBC, la señal de televisión por cable fundada en 1996 como una alianza entre Microsoft y NBC News.

El cambio de nombre se hizo efectivo el 15 de noviembre de 2025, según confirmó NBC News. Las siglas MS NOW corresponden a "My Source for News, Opinion and the World" (Mi fuente de noticias, opinión y el mundo). El rebrand fue parte del spin-off (desinversión corporativa) mediante el cual Comcast separó la mayoría de sus canales de cable en una nueva empresa cotizada llamada Versant, dirigida por Mark Lazarus.

El cambio incluyó la eliminación del emblemático pavorreal (peacock) del logotipo, símbolo que quedó exclusivamente asociado a la matriz NBCUniversal. Pese al cambio de identidad, la línea editorial del canal se mantuvo bajo la conducción de la presidenta Rebecca Kutler.

El precedente Acosta: cuando CNN ya venció a Trump en tribunales

La demanda del lunes no es el primer intento de la administración Trump por restringir el acceso de CNN a la Casa Blanca. En noviembre de 2018, durante el primer mandato del republicano, la Casa Blanca revocó la credencial del entonces corresponsal jefe de la cadena, Jim Acosta, tras un tenso intercambio con el presidente en una conferencia de prensa.

CNN presentó una demanda y un juez federal designado por el propio Trump ordenó la restitución temporal del acceso al determinar que la Casa Blanca había violado las garantías procesales. Finalmente, la administración restituyó las credenciales de manera permanente y la cadena retiró la acción judicial. El caso quedó como precedente inmediato para el litigio que se abre esta semana.

Un patrón sostenido de choques con la prensa

El enfrentamiento con los medios de comunicación ha sido un rasgo central de la trayectoria política de Donald Trump. Durante sus dos mandatos, las amenazas, los insultos personales a periodistas y las acciones regulatorias contra empresas de medios se han vuelto una constante, según documentó la agencia AP.

En su segundo mandato, iniciado en enero de 2025, el republicano ha profundizado esta estrategia con sanciones a determinados medios tanto en tribunales como mediante instrumentos de regulación federal. La demanda de CNN, MS NOW y Politico aterriza en un Tribunal de Distrito de Washington con jueces que, en episodios recientes, han fallado a favor de la libertad de prensa frente a políticas de la actual administración.

La decisión que adopte el tribunal en las próximas semanas puede fijar el estándar sobre hasta dónde puede llegar la Casa Blanca al condicionar el acceso a sus dependencias en función de la línea editorial de un medio. La Primera Enmienda, aprobada en 1791, protege en Estados Unidos tanto la libertad de expresión como la libertad de prensa frente a la interferencia del Gobierno federal.

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