Así es "el puente más hermoso del mundo" que se inauguró en la capital de Taiwán

20 sept. 2026 - 16:41 hrs.

¿Qué pasó?

Generalmente, un puente es una estructura funcional que puede ser diseñada íntegramente por un ingeniero civil; sin embargo, en Taiwán quisieron ir un paso más allá y contrataron a una oficina de arquitectura para construir "el puente más hermoso del mundo".

"El puente más hermoso del mundo"

Las particularidades de este viaducto fueron analizadas en uno de los últimos videos del canal de YouTube especializado The B1M, quedando de manifiesto las dificultades para construir este proyecto de US$405,2 millones que tardó siete años en estar listo.

El puente Danjiang une la zona industrial de Bali, en donde se encuentra uno de los principales puertos de contenedores de Taiwán, con el distrito de Tamsui, ciudad dormitorio de la capital Taipei, cuya población se ha duplicado en menos de 30 años y donde se planea una nueva urbe de 300 mil habitantes.

Ambas zonas se encuentran separadas por solo un kilómetro, el ancho que tiene el estuario del río Tamsui; sin embargo, para conectar ambos puntos había que recorrer cerca de 15 km: recorrer una ribera, cruzar el puente Guandu de 1983 —que ya no soportaba el tráfico vehicular— y subir nuevamente por la ribera opuesta.

Pese a la distancia bastante modesta que tenía que tener el nuevo puente, su ubicación presentaba varias dificultades, partiendo por dar directamente hacia el Estrecho de Taiwán y tener que enfrentar intensos vientos que frecuentemente se transforman en tifones.

Además, el puente debía ser lo suficientemente alto para dejar pasar los grandes barcos cargueros y sostenerse sobre el terreno blando de la zona de humedales del estuario del Tamsui.

ZHA

Si bien todo esto eran dificultades superables, el mayor reto del puente Danjiang es que tenía que ser "hermoso", ya que se ubica justo en uno de los paisajes más fotografiados de Taiwán: una zona que mira hacia el oeste y enmarca las puestas de sol.

Ante esto, la Oficina de Autopistas hizo algo inusual a nivel mundial y contrató a la destacada oficina británica Zaha Hadid Architects (ZHA) para diseñar el "hermoso" viaducto que consta de una sola torre de apoyo.

"Analizamos minuciosamente la puesta de sol para entender cómo preservar esta escena natural y también porque no queríamos intervenir el humedal de la ribera sur", explicó Shao-Wei Huang, director asociado de ZHA, quien sostuvo que su propuesta se basó en "hacer que todo se viera simple y elegante".

ZHA

Una vez seleccionado el proyecto, surgió un nuevo problema: en Taiwán se exigen planos dibujados en 2D de todas sus obras de gran envergadura, algo sumamente difícil al considerar la torre retorcida y la geometría única de cada sección del tablero por donde pasarían las pistas de circulación.

Así entonces, la construcción del puente tuvo que licitarse ocho veces e igualmente Liu Yung-ching de Kung Sing Engineering calificó la obra que se adjudicó como una "misión imposible".

La solución a este problema se logró con el software CATIA, a través del cual los equipos en el Reino Unido, Alemania y Taiwán pudieron crear una réplica digital 3D a escala 1:1 del puente, permitiendo una cuantificación precisa de la estructura y sus costos.

Así entonces, tras una serie de desafíos y siete años de construcción, Taiwán inauguró el pasado 12 de mayo el puente Danjiang, el más largo del mundo con una sola torre (920 metros de vano) y el que muchos consideran como "el más hermoso del mundo".

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