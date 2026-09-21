Tres extrañas figuras captadas en el lago Ness reavivan el misterio sobre el legendario monstruo "Nessie"

21 sept. 2026 - 05:05 hrs.

¿Qué pasó?

El legendario misterio del monstruo lago Ness, ubicado en las Tierras Altas (Highlands) de Escocia, sumó un nuevo capítulo luego de que tres objetos de apariencia inusual fueran detectados en una imagen de Google Earth.

La captura despertó la curiosidad de una turista, quien incluso planteó que podría tratarse de una pequeña “familia” de la mítica criatura escocesa.

De acuerdo con el New York Post, la protagonista del hallazgo es Julie Fraser, quien se encontraba explorando virtualmente la zona en Google Earth antes de realizar un viaje a la localidad de Inverness. Fue entonces cuando reparó en tres formas que parecían desplazarse sobre el agua.

Figuras con "el lomo arqueado"

A diferencia de una embarcación visible en otra imagen cercana, los objetos no muestran una estela detrás. Fraser también llamó la atención sobre la forma de sus cuerpos, que describió como similar a la de animales con el lomo arqueado.

“Si observamos más de cerca y ampliamos las imágenes, vemos que no parecen barcos, sino ballenas o algo similar, con el lomo arqueado”, explicó al Inverness Courier.

La mujer también reparó en que la captura incluye una referencia temporal de 2026 y que la vegetación que rodea el lago aparece completamente cubierta de hojas, antecedentes que considera compatibles con una imagen reciente.

Google Earth

Pero la fotografía todavía no demuestra que se trate de Nessie. Fraser entregó el material al Registro Oficial de Avistamientos del Lago Ness, organismo que se encuentra revisando las imágenes para establecer qué muestran realmente.

“No soy una excéntrica”, aseguró la turista. “No estoy tan familiarizada como la gente de aquí, pero sin duda me parece algo importante”, agregó.

Google Earth

14 avistamientos presenciales en este 2026

La posibilidad, eso sí, ya despertó entusiasmo en Fraser: “La idea de una pequeña familia de Nessie es muy emocionante”, comentó.

El eventual hallazgo se sumaría a una temporada particularmente activa para quienes siguen el misterio del lago.

Imagen creada con IA

Según el registro oficial, durante 2026 se han contabilizado 14 avistamientos presenciales y dos captados mediante webcam. Si las imágenes de Google Earth son validadas, pasarían a convertirse en el tercer registro digital del año.