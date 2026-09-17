Muere conocida influencer brasileña y su esposo en un trágico accidente náutico

17 sept. 2026 - 16:16 hrs.

Una tragedia conmociona a Venecia y a la comunidad de las redes sociales. La modelo e influencer brasileña Gabriella Querino y su esposo, Sean Michieli, perdieron la vida tras un accidente náutico en la famosa laguna italiana.

Esto ocurrió luego de que la embarcación en la que viajaban chocara contra un taxi náutico.

El fatal desenlace tras varios días de búsqueda

El trágico suceso comenzó a desencadenarse el fin de semana. Sean Michieli falleció la noche del domingo en un hospital local tras dos operaciones de urgencia debido a graves traumatismos craneoencefálicos y serias lesiones abdominales, informó Antena 3.

Sin embargo, el paradero de Gabriella Querino permaneció en el misterio durante horas. Poco después del choque, buzos de rescate hallaron su bolso y objetos personales en el lecho del canal, lo que redujo drásticamente las esperanzas de encontrarla con vida.

Finalmente, la triste noticia fue confirmada por el concejal de Venecia, Simone Venturini, tras la recuperación del cuerpo de la modelo en las aguas de la laguna.

Gabriella Querino / Redes sociales

¿Qué dijeron las autoridades?

El alcalde de Venecia, Simone Venturini, manifestó que "con el hallazgo del cuerpo de Gabriella se apaga, por desgracia, también la última esperanza y se cierra de la manera más dolorosa una historia trágica que en estos días ha mantenido a toda la ciudad con el aliento contenido".

Las investigaciones iniciales apuntan a que el conductor del taxi náutico implicado es un ciudadano veneciano de 38 años.

Las autoridades italianas lo investigan por los presuntos delitos de homicidio náutico y homicidio involuntario. Según trascendió, el sujeto operaba el servicio como sustituto y no contaba con la licencia para navegar.

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