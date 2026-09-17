Donald Trump invita al Presidente Kast a recepción con líderes mundiales que acudan a la ONU

17 sept. 2026 - 15:35 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast fue invitado a la recepción oficial que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, ofrecerán en Nueva York a los jefes de Estado que participen en la 81ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Según publicó La Tercera, el Mandatario chileno está contemplado entre los asistentes y participaría del encuentro. Si bien la cita no corresponde a una reunión bilateral ni implica un encuentro privado agendado, permitirá que ambos presidentes coincidan presencialmente durante la gira internacional.

Detalles de la cita en Nueva York

La recepción es una actividad habitual en el marco de la cumbre de la ONU que reúne a diversos líderes internacionales. Al igual que en la edición anterior, se prevé que el evento se lleve a cabo en el Hotel Lotte New York Palace, ubicado en Madison Avenue.

La invitación se conoce en el marco de las conversaciones para abrir espacios de diálogo entre ambos mandatarios, contexto marcado por la controversia tras el alza de aranceles anunciada por Estados Unidos.

La postura de La Moneda

Pese a que se habrían intentado contactos diplomáticos con Washington, desde Presidencia tomaron distancia de las versiones sobre una cita privada, y aseguraron que "no hubo ni hay" una solicitud de reunión con el mandatario estadounidense y que "no hay ninguna gestión que se haya hecho o que esté pendiente".

Por su parte, al ser consultado sobre la posibilidad de que ambos jefes de Estado coincidan o sostengan un encuentro, el canciller Francisco Pérez Mackenna evitó confirmar o descartar la situación, manteniendo en reserva los detalles de la agenda oficial en Estados Unidos.

En el ámbito regional, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, también confirmó su asistencia a la misma actividad, según reportaron medios del país vecino.

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