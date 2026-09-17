Tras rayados y grafitis: Anuncian restauración de fachada de histórico edificio de Santiago

17 sept. 2026 - 15:23 hrs.

¿Qué pasó?

El Palacio de La Alhambra, un emblemático inmueble ubicado en la calle Compañía del centro de Santiago, iniciará un proceso de recuperación de su fachada. La iniciativa es impulsada por una alianza entre la Municipalidad de Santiago, el Gobierno Regional (GORE) y el Museo de San Francisco.

Construido en 1860 y declarado Monumento Histórico, el palacio es de propiedad de la Sociedad Nacional de Bellas Artes desde mediados del siglo pasado.

A pesar de ser uno de los inmuebles más visitados en eventos como el Día del Patrimonio, su exterior presenta un notorio deterioro por falta de financiamiento para su mantenimiento, consignó The Clinic.

Etapas del proyecto y obras

El proyecto comenzó con un diagnóstico técnico liderado por especialistas del Laboratorio de Conservación y Restauración, quienes evaluaron los materiales del inmueble para definir el tratamiento adecuado.

Las obras de esta fase prioritaria contemplan:

Consolidación y limpieza : Limpieza y refuerzo de la estructura externa.

: Limpieza y refuerzo de la estructura externa. Pintura general : Renovación de la capa superficial.

: Renovación de la capa superficial. Restauración ornamental: Reparación de piezas de yesería y grecas decorativas.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, destacó la necesidad de avanzar primero en el embellecimiento exterior mientras se diseña un proyecto integral de mayor alcance.

Esta acción se suma a las intervenciones realizadas en otros inmuebles patrimoniales de la comuna, como el Teatro Municipal y el Correo Central.

Por su parte, Magaly Martínez, presidenta de la Sociedad Nacional de Bellas Artes, valoró el apoyo institucional, señalando que la agrupación no podía costear la restauración por falta de recursos.

Paralelamente, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural desarrolla obras para reparar 800 m² de techumbre y áreas interiores.

Todo sobre Santiago