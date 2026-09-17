Gobierno planea reactivar obras del GAM y prepara nueva fórmula para el proyecto: "No va a quedar botado"

17 sept. 2026 - 14:33 hrs.

¿Qué pasó?

A cinco meses de la paralización de las obras de ampliación del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), el Gobierno prepara una nueva fórmula para retomar el proyecto y evitar que el espacio siga deteriorándose.

La ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, confirmó que la propuesta se está trabajando junto al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la dirección del GAM.

¿Qué dijo la ministra Parot?

“El GAM no va a quedar botado, el GAM va a tener una nueva vida, va a tener una oportunidad”, afirmó en conversación con Radio Pauta.

“Hemos estado trabajando con el ministro de Cultura, Francisco Undurraga. Hemos trabajado con toda la dirección del GAM y, por lo tanto, vamos a hacer un modelo que permita darle viabilidad y no dejar que ese espacio siga deteriorándose”, sostuvo.

¿Por qué se paralizaron las obras?

Los trabajos fueron detenidos a mediados de abril, luego de que el Gobierno pusiera término anticipado al contrato con la empresa GAM Moller PVC SpA.

La decisión fue argumentada por una falta de recursos y a un reordenamiento de las prioridades del Ejecutivo. Al momento de la paralización, las obras registraban un 45% de avance.

Ahora, el Ejecutivo prepara las bases de una nueva licitación. Parot indicó que, una vez que el modelo esté definido, los antecedentes serán dados a conocer públicamente para que puedan participar las empresas interesadas.

El futuro de la Torre Villavicencio

En paralelo, Bienes Nacionales analiza una alternativa para la Torre Villavicencio, ubicada detrás del GAM y actualmente sin uso.

Según Parot, el edificio presenta problemas estructurales y dificultades relacionadas con su seguridad. Entre ellas mencionó riesgos de incendio por la falta de vías de evacuación y un eventual peligro asociado a la caja de ascensores.

La propuesta no contempla vender el inmueble, sino entregarlo mediante una concesión de uso oneroso. De esta forma, un privado podría desarrollar un proyecto bajo las condiciones establecidas por el Estado.

“Las condiciones del proyecto, tanto de esa torre como del GAM, las definimos nosotros y el que presente el mejor proyecto, se queda con un número de años importante para que puedan lograr el financiamiento”, explicó la ministra.

Parot señaló que ya existe interés del sector privado y que las bases de la licitación están en preparación. Desde Bienes Nacionales, además, precisaron que el GAM y la Torre Villavicencio serán abordados como iniciativas independientes y que la alternativa no contempla privatizar el centro cultural.

La reacción del gobernador Claudio Orrego

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, valoró el anuncio y recordó su postura frente a la paralización de las obras.

“Lo dije desde el día uno: no me gusta el Chile a medias, las obras tiradas se transforman en fuentes de incivilidad”, señaló a través de su cuenta de X.

"Me alegro que el Gobierno haya decidido retomar la construcción del GAM. Yo hubiera preferido ahorrarnos los trámites intermedios y terminar la obra original que ya estaba adjudicada", expresó.

“Si es por avanzar, cuentan con toda mi disposición. Lo mismo pienso de la ciclovía y los parques: las obras hay que terminarlas, porque eso es lo que merecen los ciudadanos”, sostuvo.