Gobierno paraliza obras de ampliación del GAM: Trabajos se habían retomado en marzo tras casi una década

16 abr. 2026 - 23:12 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno encabezado por José Antonio Kast resolvió paralizar las obras de ampliación del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), proyecto que había retomado sus trabajos en marzo tras permanecer detenido por casi una década.

La decisión se materializó a través del término anticipado del contrato de construcción de la segunda etapa, medida adoptada en el marco de las restricciones presupuestarias informadas por el Ejecutivo.

Argumentos para la decisión

En un documento de la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, enviado a la empresa a cargo de las obras, se detalla que la continuidad del proyecto no es viable en el escenario actual.

En ese contexto, el subsecretario de las Culturas y las Artes, Carlos Lobos, sostuvo en un oficio que “teniendo en cuenta las recientes restricciones que la Dirección de Presupuesto ha informado a ese ministerio, la viabilidad de la iniciativa en cuestión se verá afectada, pues la situación presupuestaria no permite solventar el contrato asociado a la obra”.

El documento añade que “no resulta posible dar continuidad al contrato adjudicado a su empresa”, cuyo monto supera los 114 mil millones de pesos y contemplaba un plazo de ejecución de 750 días. Asimismo, se establece que “en este contexto, y en resguardo del interés fiscal involucrado, se procederá al término anticipado del contrato conforme lo establece el artículo 148 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas”.

Un proyecto que vuelve a detenerse

La iniciativa, impulsada durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, contemplaba ampliar la superficie del recinto desde 22 mil a 37 mil metros cuadrados, mediante la construcción de un nuevo edificio.

El plan incluía una gran sala para espectáculos, además de espacios para artistas, talleres, bodegas y áreas de servicio, con una capacidad estimada de 2.500 personas en su sala principal.

Críticas a la paralización

La paralización de las obras generó reacciones desde autoridades regionales. El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, expresó que “nuevamente una obra clave para la ciudad queda inconclusa. El término anticipado del contrato del GAM profundiza años de retraso en un proyecto que Santiago necesita”.

En la misma línea, agregó que “la ciudad no sólo se construye con casas, calles y autopistas. También necesita cultura y espacios de encuentro como el GAM. Esa es la visión de ciudad y de política de Estado que está en juego aquí. Solicitamos al Gobierno que reevalúe esta decisión y priorice su continuidad. No queremos más obras abandonadas”.

Respuesta del Ministerio de Obras Públicas

Desde el Ministerio de Obras Públicas, el titular de la cartera, Martín Arrau, se refirió a la paralización a través de redes sociales.

“En este caso (GAM), Culturas es el mandante”, indicó, junto con precisar el rol de la Dirección de Arquitectura del MOP en la ejecución de este tipo de proyectos.

También señaló que “este contrato fue licitado por $72 mil millones y adjudicado por $114 mil millones (bastante más) a pocas semanas del cambio de gobierno”, y añadió que la actual administración recibió un “déficit estructural histórico”, por lo que “más que nunca, cada peso público (que viene del impuesto de todos los chilenos) requiere orden y justificación”.

Con esta decisión, las obras de ampliación del GAM quedan nuevamente detenidas, en un escenario marcado por restricciones presupuestarias que impiden su continuidad bajo las condiciones actuales.