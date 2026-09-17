¿Qué fue de Macarena Puigrredón? Así luce hoy la recordada periodista y expresentadora de noticias

17 sept. 2026 - 14:26 hrs.

Macarena Puigrredón fue una de las presentadoras de noticias que marcó una era en la televisión chilena. Liderando diversos proyectos, siempre ligados a la contingencia, la periodista decidió hace poco más de 10 años retirarse de la pantalla chica a la que le dedicó varias décadas.

Pero antes de hablar de su presente, repasemos un poco su biografía. Macarena Puigrredón es una periodista egresada de la Universidad de Chile que comenzó su carrera a inicios de la década de los '90 como corresponsal en el extranjero, con base en Roma, Italia, para Canal 13, señal en la que estuvo durante 21 años.

Muy pocos recuerdan, eso sí, que antes de convertirse en la reconocida periodista de televisión, en el año 1987 fue una de las concursantes a Miss Mundo Chile, certamen de belleza que es la competencia del Miss Universo Chile. Como dato curioso, en dicho año ganó Cecilia Bolocco y, bueno, ya sabemos cómo terminó la historia.

Se aleja de la televisión

Cabe destacar, eso sí, que de esos 21 años, solo 9 estuvo en el extranjero. De acuerdo a su cuenta de LinkedIn, en 1999 retornó a Chile y se convirtió en presentadora de noticias en diferentes horarios y también se desempeñó como editora.

En 2011, Puigrredón puso fin a su contrato con la mentada señal para conducir el noticiero matutino de Mega, estando solo dos años, retirándose en 2013 del canal.

Si bien dejó la TV, siguió ligada a los medios de comunicación, específicamente como locutora de Radio Infinita, donde trabajó desde 2002 hasta 2017. Luego de aquello, se enfocó un 100% a la consultora de comunicaciones Comsulting, de la cual es socia senior hasta el día de hoy.

En las redes sociales de Comsulting se han compartido algunas imágenes de Puigrredón, quien ahora se encarga de asesorar comunicacionalmente a empresas y organizaciones.

Así luce hoy Macarena Puigrredón