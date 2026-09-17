Parapentista muere tras chocar contra cerro mientras ensayaba para presentación de Fiestas Patrias en Iquique

17 sept. 2026 - 14:25 hrs.

¿Qué pasó?

Un trágico accidente conmocionó a la región de Tarapacá durante la mañana de este jueves. Un parapentista falleció tras colisionar contra una ladera de cerro en el sector de Huayquique, en la zona sur de Iquique, mientras realizaba un vuelo de descenso desde la comuna de Alto Hospicio hasta la costa.

Según consignó Chilevisión Noticias, la víctima fue identificada como Felipe González, conocido en redes sociales como Felipe PeZe, de 34 años, quien se desempeñaba como funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Ensayaba para las Fiestas Patrias

De acuerdo con el testimonio entregado por sus familiares al citado medio, González se encontraba practicando para una exhibición programada para este viernes 18 de septiembre, en la que tenía previsto descender desplegando una bandera chilena en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias.

A pesar de que la zona contaba con un aviso meteorológico y una alerta preventiva vigente, otros deportistas que realizaban la misma disciplina señalaron que el entorno presentaba condiciones adecuadas para volar al momento del despegue. Las causas exactas del impacto están siendo investigadas.

Peritajes de la DGAC y Carabineros

Tras confirmarse el hecho, la DGAC informó a través de sus canales oficiales que activó un equipo de investigadores especializados para trasladarse a la región y determinar la dinámica del accidente. En tanto, la Fiscalía de Tarapacá encomendó las primeras diligencias en el lugar al Laboratorio de Criminalística (Labocar) y a la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros, además del trabajo del Servicio Médico Legal (SML).

Hasta el sector de Huayquique llegaron familiares y amigos de la víctima, a la espera de los peritajes que permitan esclarecer qué provocó el fatal desenlace durante los ensayos patrios.