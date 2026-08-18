"Hace frío y no tenemos alimentos": Tres trabajadores llevan más de siete horas aislados en la Ruta 1 de Iquique

18 ag. 2026 - 22:14 hrs.

¿Qué pasó?

El impacto de las precipitaciones en la zona norte del país suma testimonios de personas que han quedado atrapadas en medio de los cortes de ruta. Este es el caso de Aldo Bustamante y dos compañeros de la empresa Redfibra, quienes permanecen aislados en la Ruta 1, en el tramo que une Iquique con la aduana de El Loa, tras verse imposibilitados de continuar su trayecto debido a los derrumbes.

Los trabajadores de telecomunicaciones se encontraban realizando labores operativas en terreno cuando se produjo la activación de diversas quebradas en el sector costero.

Sin comida y enfrentando bajas temperaturas

Bustamante relató la difícil situación que enfrentan en medio de la oscuridad y las inclemencias del tiempo: Pasamos por unas quebradas donde había piedra y barro, y pinchamos un neumático. Para protegernos más que nada, nos tuvimos que quedar acá. Hace frío, no tenemos alimentos ni víveres, estamos aislados", sostuvo.

Pese a que han logrado mantener contacto telefónico con las jefaturas de su empresa, los afectados señalaron que llevan más de siete horas a la espera de ser asistidos por personal de emergencia o maquinaria que permita despejar la calzada, donde también se divisan al menos dos camiones detenidos por la misma causa.

Respecto a las provisiones para pasar las próximas horas, la situación es compleja. "Teníamos un par de galletas y agua, pero ya se acabó", detalló el trabajador, confirmando que se preparan para pasar la noche al interior del vehículo únicamente con la indumentaria corporativa que llevan puesta.

Pronóstico y condiciones para la madrugada

Durante el contacto, la meteoróloga de Megatiempo, Catalina Cortés, advirtió que las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas en el sector costero y cordillerano de la Región de Tarapacá, debido a la baja en la temperatura y la caída de la isoterma cero.

Aunque se espera que la intensidad de los chubascos disminuya paulatinamente hacia la madrugada, la especialista recalcó que la inestabilidad atmosférica mantendrá el ambiente helado en las rutas litorales, escenario que complica la espera de los trabajadores a un costado de la vía.