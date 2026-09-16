Lisandra Silva muestra cómo es el impactante entrenamiento shaolin: "Mientras te rompen el brazo..."

16 sept. 2026 - 13:09 hrs.

La destacada modelo e influencer cubana Lisandra Silva volvió a remecer las redes sociales tras compartir los detalles de una singular y extrema disciplina que comenzó a practicar.

A través de sus plataformas digitales, reveló registros de su reciente entrenamiento shaolin, una disciplina ancestral que no solo exige una impecable condición física, sino también una resistencia mental de alto nivel.

El registro publicado por Lisandra Silva

El video publicado en sus plataformas muestra el intenso método al que es sometida: mientras mantiene una postura firme de concentración, un maestro golpea de forma directa distintas zonas de su cuerpo con un palo de madera.

El video no tardó en generar una ola de reacciones entre sus seguidores. Si bien miles de fanáticos elogiaron su disciplina, la dureza del impacto provocó la inquietud de varios cibernautas, quienes expresaron preocupación e incomprensión ante la técnica.

Imagen de Lisandra Silva en el entrenamiento shaolin / Instagram

La explicación de la influencer

Lejos de esquivar el debate, la propia Lisandra decidió responder directamente a un comentario para explicar el verdadero trasfondo filosófico de esta rigurosa práctica oriental.

"Mientras te rompen el brazo también se rompe la idea limitante en tu cabeza de, yo no puedo, no resisto, no soy fuerte, no aguantaría! Se quiebra tu yo más débil y nace una yo más fuerte, más resistente, más capaz. El dolor es momentáneo, pero la gloria de lograr una hazaña dura por siempre", detalló.

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