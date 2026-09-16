José Antonio Kast inaugura las fondas del Parque O'Higgins: Lanzó paya con mención al estrecho de Magallanes

16 sept. 2026 - 22:28 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este miércoles 16 de septiembre se inauguraron las fondas del Parque O'Higgins, dando inicio a las celebraciones de Fiestas Patrias en uno de los principales puntos de encuentro de Santiago. La ceremonia contó con la presencia del Presidente José Antonio Kast y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes.

La actividad contempló un discurso del Mandatario, quien protagonizó por primera vez esta ceremonia como presidente de la República.

"Vamos a sacar a nuestra nación adelante"

Durante la ceremonia, el Presidente José Antonio Kast señaló que "es un agrado para mí estar en el Parque O'Higgins inaugurando las fondas y comenzar juntos nuestras Fiestas Patrias".

El Mandatario sostuvo que con la llegada de estas fechas "vemos cómo el invierno va quedando atrás, van quedando atrás los meses difíciles" y afirmó que "la esperanza es parte de la primavera, la certeza de que después de tiempos difíciles empieza a mejorar todo".

"Nuestro país ha atravesado momentos difíciles, pero estamos haciendo un trabajo serio, responsable que está dando las primeras señales: empiezan a mejorar las cosas en seguridad y esperamos que pronto empiecen a mejorar las cosas en economía", agregó.

En ese contexto, manifestó que "vamos a sacar a nuestra nación adelante" y aseguró que "Chile ha tenido problemas, pero unidos hemos salido adelante".

La paya de Kast

El momento más llamativo de la inauguración llegó al final de la intervención del Presidente, quien realizó una paya en medio de las celebraciones. "Brindo por nuestra bandera, por septiembre y la alegría, desde Visviri hasta la Antártica, pasando por La Araucanía", comenzó Kast.

"Brindo también por nuestros mares, campos, ríos, lagos y volcanes, también por los territorios insulares y por nuestro Estrecho de Magallanes", continuó.

Luego, el Mandatario incorporó referencias a su propia administración: "Dicen que somos fomes y puede que tengan razón, pero no nos eligieron para contar chistes, sino que para arreglar nuestra nación. Me dijeron que otra cosa era con guitarra y pucha que tenían razón, pero gobernar se hace más fácil cuando le ponemos el corazón".

La paya continuó con una enumeración de los desafíos de su Gobierno: "Día a día sin descanso, hay mucho que ordenar. Queremos un Chile seguro y que vuelva a despegar. Que vuelva fuerte el trabajo y que podamos progresar. Que las familias tranquilas vuelvan también a soñar".

Finalmente, Kast cerró diciendo: "Quiero acabar mi paya con esperanza y con amor. Y le digo a todo Chile: tranquilos, no solo vamos a estar bien, sino que vamos a estar mucho mejor".

La seguridad en las fondas

Por su parte, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, destacó que el Parque O'Higgins es "un lugar lleno de carga histórica" y llamó a celebrar "lo que nos une", pero también "hacerlo con responsabilidad".

El jefe comunal aseguró que se han tomado distintas medidas de seguridad en conjunto con Carabineros y la productora. Entre ellas mencionó la presencia de guardias privados, pórticos de acceso, detectores de metales, cámaras de televigilancia y una comisaría temporal, recientemente inaugurada y que cuenta con más de 200 funcionarios policiales.

"El año pasado fue un año tranquilo, y estamos convencidos de que este año va a ser aún mejor", sostuvo Desbordes.

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