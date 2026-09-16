Con miles de vacantes y variadas marcas: Así será la ampliación de conocido mall del sur de Chile
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
El icónico Mallplaza Trébol, ubicado en Talcahuano, inició la transformación más importante de sus más de 30 años de historia. Con una inversión que alcanza los US$110 millones, la compañía desarrollará una importante expansión de 26.000 metros cuadrados que se inaugurarán paulatinamente hasta 2028.
Aspectos clave de la ampliación
- Inversión destacada: Se destinarán US$110 millones para remodelar y ampliar la infraestructura.
- Nuevos espacios: El centro comercial sumará 26.000 m² de superficie a su oferta actual.
- Plazos de entrega: La apertura de los nuevos sectores se realizará de forma gradual hasta 2028.
- Generación de empleo: La dotación de trabajadores del 'mall' aumentará de 4.800 a 5.500 colaboradores.
- Capacidad vehicular: El recinto superará los 5.000 espacios de estacionamiento.
Oferta comercial: moda internacional y marcas exclusivas
Según informó el portal Sabes.cl, el proyecto contempla la llegada de reconocidas marcas internacionales y un reforzamiento en las propuestas de moda, alta cosmética y chocolatería de lujo:
- Moda y calzado: Arriban firmas globales como Scalpers, Silbon, Mango, La Martina, Wolf & Hank y Hunter (reconocida marca británica de botas de lluvia). Además, Adidas instalará una imponente tienda en formato flagship store.
- Lujo y belleza: Desembarca Maison Niche, una tienda de perfumería de alta gama y cosmética exclusiva.
- Chocolatería: La afamada marca suiza Lindt abrirá su primer local exclusivo en la zona.
Entretenimiento de primer nivel e hitos del cine
En materia de entretención, Cinemark marcará un hito en la Región del Biobío al confirmar la instalación de la primera sala IMAX del Gran Concepción.
A esto se suma la renovación de la propuesta familiar con una ampliación de la cadena de juegos Happyland y el estreno de la franquicia infantil Chuck E. Cheese.
Nueva "calle gastronómica" y debuts en el sur
Uno de los principales atractivos del nuevo Mallplaza Trébol será un paseo al aire libre y bulevar gastronómico con más de 20 restaurantes. Esta oferta permitirá el debut en el sur de Chile de emblemáticos nombres que antes solo operaban en la Región Metropolitana o la zona central:
- Cadena internacional: Arribo de P.F. Chang's (comida asiática) y Chili's (cocina tex-mex).
- Sangucherías y cocina de autor: Llegada de Fuente Chilena, el restaurante de autor y coctelería Taringa!, la parrilla Texas Ribs y el concepto coreano urbano Koychi.
- Cafetería y sellos regionales: Incorporación del bistró de brunch C’est Si Bon, el concepto con sello patagónico Cassis y la cervecería Luthier.
Vías de acceso e impacto urbano
Para mitigar el impacto en el tránsito del sector, el proyecto contempla mejoras viales claves, entre las que destacan:
- Construcción de un nuevo acceso bidireccional desde la autopista Concepción-Talcahuano.
- Instalación de nuevos semáforos en las arterias aledañas.
- Reubicación de paraderos de transporte público para mejorar el tránsito de peatones y vehículos.
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