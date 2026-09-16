Con miles de vacantes y variadas marcas: Así será la ampliación de conocido mall del sur de Chile

16 sept. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

El icónico Mallplaza Trébol, ubicado en Talcahuano, inició la transformación más importante de sus más de 30 años de historia. Con una inversión que alcanza los US$110 millones, la compañía desarrollará una importante expansión de 26.000 metros cuadrados que se inaugurarán paulatinamente hasta 2028.

Aspectos clave de la ampliación

Inversión destacada : Se destinarán US$110 millones para remodelar y ampliar la infraestructura.

: Se destinarán US$110 millones para remodelar y ampliar la infraestructura. Nuevos espacios : El centro comercial sumará 26.000 m² de superficie a su oferta actual.

: El centro comercial sumará 26.000 m² de superficie a su oferta actual. Plazos de entrega : La apertura de los nuevos sectores se realizará de forma gradual hasta 2028.

: La apertura de los nuevos sectores se realizará de forma gradual hasta 2028. Generación de empleo : La dotación de trabajadores del 'mall' aumentará de 4.800 a 5.500 colaboradores.

: La dotación de trabajadores del 'mall' aumentará de 4.800 a 5.500 colaboradores. Capacidad vehicular: El recinto superará los 5.000 espacios de estacionamiento.

Oferta comercial: moda internacional y marcas exclusivas

Según informó el portal Sabes.cl, el proyecto contempla la llegada de reconocidas marcas internacionales y un reforzamiento en las propuestas de moda, alta cosmética y chocolatería de lujo:

Moda y calzado : Arriban firmas globales como Scalpers, Silbon, Mango, La Martina, Wolf & Hank y Hunter (reconocida marca británica de botas de lluvia). Además, Adidas instalará una imponente tienda en formato flagship store.

: Arriban firmas globales como Scalpers, Silbon, Mango, La Martina, Wolf & Hank y Hunter (reconocida marca británica de botas de lluvia). Además, Adidas instalará una imponente tienda en formato flagship store. Lujo y belleza : Desembarca Maison Niche, una tienda de perfumería de alta gama y cosmética exclusiva.

: Desembarca Maison Niche, una tienda de perfumería de alta gama y cosmética exclusiva. Chocolatería: La afamada marca suiza Lindt abrirá su primer local exclusivo en la zona.

Entretenimiento de primer nivel e hitos del cine

En materia de entretención, Cinemark marcará un hito en la Región del Biobío al confirmar la instalación de la primera sala IMAX del Gran Concepción.

A esto se suma la renovación de la propuesta familiar con una ampliación de la cadena de juegos Happyland y el estreno de la franquicia infantil Chuck E. Cheese.

Nueva "calle gastronómica" y debuts en el sur

Uno de los principales atractivos del nuevo Mallplaza Trébol será un paseo al aire libre y bulevar gastronómico con más de 20 restaurantes. Esta oferta permitirá el debut en el sur de Chile de emblemáticos nombres que antes solo operaban en la Región Metropolitana o la zona central:

Cadena internacional : Arribo de P.F. Chang's (comida asiática) y Chili's (cocina tex-mex).

: Arribo de P.F. Chang's (comida asiática) y Chili's (cocina tex-mex). Sangucherías y cocina de autor : Llegada de Fuente Chilena, el restaurante de autor y coctelería Taringa!, la parrilla Texas Ribs y el concepto coreano urbano Koychi.

: Llegada de Fuente Chilena, el restaurante de autor y coctelería Taringa!, la parrilla Texas Ribs y el concepto coreano urbano Koychi. Cafetería y sellos regionales: Incorporación del bistró de brunch C’est Si Bon, el concepto con sello patagónico Cassis y la cervecería Luthier.

Vías de acceso e impacto urbano

Para mitigar el impacto en el tránsito del sector, el proyecto contempla mejoras viales claves, entre las que destacan:

Construcción de un nuevo acceso bidireccional desde la autopista Concepción-Talcahuano.

Instalación de nuevos semáforos en las arterias aledañas.

Reubicación de paraderos de transporte público para mejorar el tránsito de peatones y vehículos.

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