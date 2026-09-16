¿A qué hora cierra Tottus este miércoles 16 de septiembre? Revisa el horario antes de Fiestas Patrias

16 sept. 2026 - 14:55 hrs.

A solo dos días del inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias, miles de personas se encuentran realizando las últimas compras para el 18 y 19 de septiembre. Por eso, conocer el funcionamiento de los supermercados durante esta semana se vuelve clave para quienes todavía tienen productos pendientes.

En el caso de Tottus, este miércoles 16 de septiembre los supermercados mantienen su funcionamiento habitual, aunque la hora de cierre puede variar dependiendo del local. En distintas sucursales consultadas, la atención se extiende hasta las 21:30 horas.

Por ello, quienes tengan previsto realizar sus compras durante esta jornada deben considerar que no existe un único horario de cierre para todos los establecimientos de la cadena.

¿A qué hora cierra Tottus este miércoles 16?

Durante este miércoles 16 de septiembre, Tottus mantiene atención normal en sus distintos locales.

En varias sucursales de la Región Metropolitana, el horario de cierre registrado es las 21:30 horas. Entre ellas se encuentran locales como Tottus Catedral, Vicuña Mackenna, Nataniel, Recoleta, La Florida, La Cisterna, Puente Alto y San Bernardo.

También existen establecimientos con horarios diferentes. Por ejemplo, Tottus Alameda y Tottus Plaza Oeste registran cierre a las 21:00 horas durante esta jornada. Esto significa que la hora exacta dependerá de la sucursal a la que se quiera acudir.

¿Tottus estará abierto el 18 y 19 de septiembre?

No. Los supermercados permanecerán cerrados durante el viernes 18 y sábado 19 de septiembre, debido a los feriados obligatorios e irrenunciables para los trabajadores del comercio.

La atención se retomará posteriormente, de acuerdo con los horarios fijados para cada establecimiento.

Así, si necesitas realizar compras para Fiestas Patrias, este miércoles 16 todavía puedes acudir a Tottus durante una jornada de funcionamiento regular, pero es importante revisar la hora correspondiente al local específico antes de trasladarte.