Dos adolescentes de 16 años son detenidos por homicidio de hombre que encumbraba volantines en Colina

16 sept. 2026 - 15:25 hrs.

¿Qué pasó?

Dos adolescentes de 16 años fueron detenidos por su presunta participación en el robo con homicidio de un hombre de 30 años, ocurrido el domingo en la comuna de Colina, Región Metropolitana.

El crimen ocurrió cuando la víctima se encontraba junto a sus hijos y sus padres en un sitio eriazo ubicado en la intersección de las calles San Mateo con Pedro Lira, encumbrando volantines. En ese momento, dos sujetos se habrían acercado para intentar sustraerle una cadena de oro.

Intentaron robarle una cadena y le dispararon

El teniente Felipe Cortés Aburto, del Departamento OS9 de Carabineros, explicó que la víctima "se encontraba elevando volantines junto a su grupo familiar, cuando es abordada por un grupo de sujetos armados, quienes mantenían como única intención sustraerle una cadena de oro", señaló.

Según los antecedentes recopilados durante la investigación, uno de los sujetos habría intentado quitarle la cadena a la víctima, generándose un forcejeo.

En ese momento, el segundo individuo habría extraído un arma de fuego y efectuado disparos contra el hombre, quien recibió un impacto balístico en la zona abdominal. La víctima fue trasladada posteriormente hasta el SAPU Esmeralda, donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Los dos detenidos tienen 16 años

Tras el homicidio, personal del Departamento OS9 de Carabineros logró identificar a los dos delincuentes, ambos adolescentes.

El fiscal Óscar Bermúdez, de Flagrancia y Primeras Diligencias de la Fiscalía Centro Norte, señaló que este martes "se solicitaron dos órdenes de detención al Juzgado de Garantía de Colina por dos adolescentes menores de edad de 16 años de nacionalidad chilena, los cuales habrían cometido el delito de robo con homicidio en la comuna de Colina", explicó.

Uno de ellos mantenía antecedentes policiales por microtráfico y, tras el crimen, habría huido hasta la región de Valparaíso, específicamente a San Felipe, donde finalmente fue capturado en la vía pública.

Durante las diligencias, además, se realizó un control de identidad investigativo a otro adolescente de 16 años, quien habría sido vinculado por testigos con el hecho.

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