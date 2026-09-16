Minsal emite alerta alimentaria por Listeria en queso mantecoso laminado marca Matthei

16 sept. 2026 - 12:17 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud (Minsal) emitió una alerta alimentaria tras detectar la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en el queso mantecoso laminado de la marca Matthei.

La medida preventiva se adoptó luego de que análisis de laboratorio realizados por la Seremi de Salud de la Región Metropolitana —en el marco del programa de Vigilancia Nacional de Microbiología en Alimentos— confirmaran la contaminación microbiológica en el producto lácteo.

Ante el riesgo sanitario, las autoridades ordenaron el retiro inmediato del mercado del lote afectado y el inicio de inspecciones en la planta elaboradora.

Detalles del producto y lote afectado

La autoridad sanitaria hizo un llamado urgente a la ciudadanía a revisar los envases que tengan en sus hogares y, bajo ninguna circunstancia, consumir las unidades pertenecientes al siguiente lote:

Producto: Queso mantecoso laminado

Marca: Matthei

Presentación: Envase de 250 gramos

Lote: 2262907 AM

Fecha de elaboración: 31 de agosto de 2026

Fecha de vencimiento: 1 de marzo de 2027

Alerta Alimentaria por Listeria en queso mantecoso laminado Matthei formato 250g.



Lote: 2262907 AM

Fecha de elaboración: 31-08-2026

Fecha de vencimiento: 01-03-2027



La muestra inicial del producto fue tomada en el marco del proceso de Vigilancia Nacional de Microbiología en… pic.twitter.com/rNz8OQfbII — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) September 16, 2026

Acciones sanitarias y recomendaciones a la población

El Minsal instruyó el retiro de las góndolas y la prohibición de comercialización de este lote en supermercados, almacenes y distribuidoras del país. En caso de contar con este queso en el domicilio, se recomienda no consumirlo y desecharlo o devolverlo al punto de venta.

Asimismo, la autoridad enfatizó que si alguna persona consumió el producto y presenta síntomas como fiebre leve, vómitos, diarrea o dolores musculares, debe acudir de inmediato a un centro de salud e informar sobre el consumo del alimento.

La listeriosis es una infección de baja morbilidad pero de alta mortalidad en su forma invasiva. Representa un riesgo elevado para grupos prioritarios como embarazadas (donde puede provocar abortos o muertes fetales), recién nacidos, adultos mayores y pacientes inmunodeprimidos o con enfermedades crónicas.