Minsal emite alerta alimentaria por Listeria en queso mantecoso laminado marca Matthei
- Por Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
El Ministerio de Salud (Minsal) emitió una alerta alimentaria tras detectar la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en el queso mantecoso laminado de la marca Matthei.
La medida preventiva se adoptó luego de que análisis de laboratorio realizados por la Seremi de Salud de la Región Metropolitana —en el marco del programa de Vigilancia Nacional de Microbiología en Alimentos— confirmaran la contaminación microbiológica en el producto lácteo.
Ante el riesgo sanitario, las autoridades ordenaron el retiro inmediato del mercado del lote afectado y el inicio de inspecciones en la planta elaboradora.Ir a la siguiente nota
Detalles del producto y lote afectado
La autoridad sanitaria hizo un llamado urgente a la ciudadanía a revisar los envases que tengan en sus hogares y, bajo ninguna circunstancia, consumir las unidades pertenecientes al siguiente lote:
- Producto: Queso mantecoso laminado
- Marca: Matthei
- Presentación: Envase de 250 gramos
- Lote: 2262907 AM
- Fecha de elaboración: 31 de agosto de 2026
- Fecha de vencimiento: 1 de marzo de 2027
Alerta Alimentaria por Listeria en queso mantecoso laminado Matthei formato 250g.— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) September 16, 2026
Lote: 2262907 AM
Fecha de elaboración: 31-08-2026
Fecha de vencimiento: 01-03-2027
La muestra inicial del producto fue tomada en el marco del proceso de Vigilancia Nacional de Microbiología en… pic.twitter.com/rNz8OQfbII
Acciones sanitarias y recomendaciones a la población
El Minsal instruyó el retiro de las góndolas y la prohibición de comercialización de este lote en supermercados, almacenes y distribuidoras del país. En caso de contar con este queso en el domicilio, se recomienda no consumirlo y desecharlo o devolverlo al punto de venta.
Asimismo, la autoridad enfatizó que si alguna persona consumió el producto y presenta síntomas como fiebre leve, vómitos, diarrea o dolores musculares, debe acudir de inmediato a un centro de salud e informar sobre el consumo del alimento.
La listeriosis es una infección de baja morbilidad pero de alta mortalidad en su forma invasiva. Representa un riesgo elevado para grupos prioritarios como embarazadas (donde puede provocar abortos o muertes fetales), recién nacidos, adultos mayores y pacientes inmunodeprimidos o con enfermedades crónicas.
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