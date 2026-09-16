Termas Geométricas dejarán de operar bajo su actual administración: Este es el futuro del centro turístico del sur de Chile

16 sept. 2026 - 12:25 hrs.

¿Qué pasó?

Un remezón sacude al sector turístico del sur de nuestro país. Tras más de dos décadas de operación, la actual administración de las famosas Termas Geométricas, ubicadas a orillas del Parque Nacional Villarrica en la comuna de Panguipulli, dejará de operar el recinto el próximo 30 de septiembre.

El anuncio original de los operadores, quienes señalaron que cerrarían este ciclo para emprender un nuevo proyecto en otro sitio, desató sorpresa en el rubro turístico local.

Sin embargo, la versión de la contraparte no tardó en salir a la luz pública, exponiendo una trastienda judicial y contractual entre los dueños del terreno y la firma administradora.

¿Qué ocurrirá con las termas?

Por un lado, la administración saliente, liderada por Gustavo Aravena, destacó los hitos de su gestión durante los 25 años de contrato de arriendo, remarcando la inversión en infraestructura y el aumento de la captación de agua termal de 1 a 17 litros por segundo.

Por otro lado, la familia propietaria del inmueble, encabezada por Patricio Martini, aclaró mediante canales oficiales que el centro termal no cerrará sus puertas.

La salida del operador actual responde al cumplimiento de una sentencia arbitral que declaró la terminación del contrato de arrendamiento debido a "incumplimientos graves", ordenando la restitución de los terrenos, derechos y bienes a sus verdaderos dueños.

El nacimiento de "Termas Martini"

A partir del 1 de octubre, las icónicas instalaciones situadas en la quebrada del arroyo Cajón Negro pasarán a ser operadas bajo una nueva marca: Termas Martini.

Los propietarios aseguraron que el servicio continuará funcionando con normalidad para los visitantes.

Ante esta noticia, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. En esta línea, hubo cibernautas que pidieron precios más accesibles de ahora en adelante: "¿Igual será una escapada de lujo? O podremos ir de visita familiar", "Un hermoso lugar, ojalá que ahora sean económicas" y "Ojalá bajen de precio", fueron parte de los mensajes.

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