El fin de un clásico: Cierra histórica fuente de soda ubicada en el centro de Santiago

01 sept. 2026 - 16:24 hrs.

La nostalgia de la bohemia y la gastronomía popular capitalina sumó un amargo capítulo en el centro de Santiago. El tradicional Restaurante 18, emblemática fuente de soda ubicada en la avenida Libertador Bernardo O'Higgins (Alameda) 1653, bajó sus cortinas de manera definitiva, marcando el fin de una era para miles de personas.

El fin de un clásico

La noticia la dio a conocer la cuenta de Instagram "@losbaresonpatrimonio", espacio dedicado a rescatar y visibilizar la historia urbana de la capital.

La publicación provocó una inmediata ola de reacciones por parte de clientes de distintas generaciones, quienes expresaron su pesar por la pérdida de un rincón cargado de memoria e identidad santiaguina.

Las reacciones en Instagram

Entre las reacciones más emotivas, los usuarios compartieron diversos mensajes que reflejan el profundo vínculo afectivo con el local.

"Mis recuerdos son de ese lugar", "Es una lástima que lugares así desaparezcan, son sello de identidad de Santiago" y "Los mejores recuerdos de mi juventud cuando estaba en 18 con la Alameda", fueron parte de los mensajes.

Con este cierre, Santiago pierde otro de sus puntos de encuentro con atención cercana, sándwiches tradicionales y la clásica barra chilena.

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