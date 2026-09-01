Extienden uso obligatorio de mascarillas hasta el 30 de septiembre: ¿En qué áreas aplica la medida?

01 sept. 2026 - 16:56 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud extendió la obligatoriedad del uso de mascarilla hasta el 30 de septiembre que rige en algunas áreas de los recintos de salud, tanto de la red pública como privada.

La decisión se tomó ante la alta circulación de virus respiratorios registrada durante las últimas semanas. De acuerdo con el último reporte de la Campaña de Invierno, correspondiente al periodo entre el 16 y el 22 de agosto, la positividad de las muestras llegó al 56,1%, el registro más alto de 2026 hasta ese momento.

¿Dónde seguirá siendo obligatorio el uso de mascarillas?

La medida, vigente desde el 1 de abril, continuará aplicándose en todo el país en:

Servicios de urgencia.

Unidades de diálisis.

Servicios de oncohematología.

Entre los virus detectados durante la semana epidemiológica 33, el rinovirus concentró el 32,3% de las detecciones, seguido por el virus respiratorio sincicial (VRS), con 26,6%, y la Influenza B, con 14,3%.

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, explicó que “hemos decidido extender hasta el 30 de septiembre el uso obligatorio de mascarillas en los servicios de urgencia, unidades de diálisis y oncohematología, tanto de la red pública como privada. Lo hacemos porque los virus respiratorios siguen circulando con fuerza y más de la mitad de las muestras analizadas están dando positivo en estos virus”, señaló.

Las otras medidas de prevención

La autoridad agregó que la disposición pone especial atención en las personas que presentan un mayor riesgo frente a las infecciones respiratorias.

“Es una medida de cuidado, especialmente, para quienes están en tratamiento médico y para nuestros grupos más vulnerables, como los niños y las personas mayores de 60 años. En estos espacios necesitamos reducir las posibilidades de contagio y proteger, tanto a los pacientes, como a los equipos de salud”, sostuvo Pizarro.

Además del uso de mascarilla en los recintos donde continúa siendo obligatorio, el Minsal recomendó utilizarla cuando se presentan síntomas respiratorios, ventilar los espacios y mantener un adecuado lavado de manos.

También llamó a evitar asistir a lugares de trabajo o estudio cuando existan síntomas respiratorios.