Robo de Cristo de bronce de 50 kilos en Cementerio Católico: Solo dejaron dos dedos de la figura

01 sept. 2026 - 17:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un Cristo de bronce de aproximadamente 50 kilos fue robado desde un mausoleo del Cementerio Católico de Santiago. Del monumento, que pertenecía al mausoleo de la familia Mondino, solo quedaron dos dedos tras la sustracción.

El hecho ocurrió entre el 10 y el 11 de abril de este año y la pieza tendría un valor de mercado de al menos $10 millones. El caso fue denunciado por Óscar Acuña, abogado especializado en legislación patrimonial, quien realizó gestiones ante organismos vinculados a la protección del patrimonio.

El robo del Cristo desde el mausoleo

La figura se encontraba instalada en el mausoleo de la familia Mondino, uno de los recintos que forman parte del Cementerio Católico.

De acuerdo con lo señalado por Acuña, retirar y trasladar una estructura de las características del Cristo habría requerido la participación de más de una persona. Además, sostuvo que el tiempo necesario para realizar la maniobra habría permitido que personal de seguridad interviniera, según indicó The Clinic.

El Cementerio Católico, al igual que el Cementerio General, fue declarado Monumento Histórico. Sin embargo, el recinto presenta cuestionamientos relacionados con sus medidas de seguridad.

Las condiciones de seguridad del recinto

Entre los elementos señalados en relación con el cementerio se encuentran la falta de iluminación, cámaras de vigilancia y personal, condiciones que permitirían que se produzcan robos de objetos instalados en mausoleos y sepulturas.

Tras conocer lo ocurrido, la empresa Acoger, encargada de administrar el cementerio, respondió a la familia Mondino que el cuidado de las tumbas corresponde a sus propietarios.

Sin embargo, Acuña cuestionó esta posición y sostuvo que la figura robada tendría carácter patrimonial y que, por encontrarse dentro de un monumento histórico, no correspondería considerarla únicamente como un bien perteneciente a la familia.

Gestiones ante organismos patrimoniales

A raíz del robo, el abogado se acercó al Consejo de Monumentos Nacionales y posteriormente al Consejo de Defensa del Estado.

Su objetivo es que el CDE intervenga y gestione ante la Fiscalía para evitar que la investigación por la sustracción sea archivada, pese a las dificultades que podría implicar identificar a los responsables.

Otros robos en el Cementerio Católico

El caso del Cristo no sería un hecho aislado. Según los antecedentes publicados, hace aproximadamente dos meses la cuenta Patrimonio Chileno denunció el saqueo de una placa ubicada en la sepultura de Luis Calvo Mackenna, médico chileno fundador del hospital pediátrico que lleva su nombre.

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La situación también se relaciona con otros antecedentes sobre el deterioro y el robo de objetos en cementerios patrimoniales.

Entre las piezas que han sido objeto de denuncias se encuentran elementos de bronce y plata, manillas y objetos religiosos ubicados en mausoleos o sepulturas.