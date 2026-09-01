"Vamos a seguir adelante... el crimen organizado no puede ganar": Alcalde White por presunta planificación para asesinarlo

01 sept. 2026 - 15:49 hrs.

¿Qué pasó?

“Vamos a seguir adelante con más fuerza, con más convicción”. Esa fue la postura que expresó el alcalde de San Bernardo, Christopher White, luego de que se conociera una presunta planificación para asesinarlo que habría estado fijada para el próximo 17 de septiembre.

Los antecedentes habrían sido detectados mediante escuchas telefónicas realizadas durante la investigación por la fuga de Juan Flores Valenzuela, conocido como “El Indio Juan”. Tras ser informado de la situación por el fiscal regional Occidente, Marco Pastén, White quedó con medidas de seguridad reforzadas.

De acuerdo con la información conocida, la eventual amenaza estaría relacionada con el trabajo desarrollado por el municipio en determinados sectores de San Bernardo y con disputas por el control territorial.

¿Qué dijo el alcalde White?

En un video grabado junto al senador Juan Luis Castro, el alcalde se refirió a la situación y manifestó: “En estos momentos difíciles para mí, para mi familia, para mi entorno, el crimen organizado no puede ganar. Vamos a seguir adelante con más fuerza, con más convicción”, afirmó White.

“He recibido múltiples apoyos, porque somos una mayoría los que queremos que a Chile le vaya mejor. Así que agradezco en este momento a Juan Luis Castro, también a muchos otros que nos estuvieron acompañando. De verdad que estas cosas dan fuerza para seguir adelante”, señaló.

Gobierno refuerza su protección

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó que las medidas de resguardo para White fueron aumentadas, aunque evitó entregar detalles sobre el dispositivo.

“Él ya contaba con protección policial. Eso se va a incrementar. De hecho, a raíz de esta nueva amenaza, son medidas que, por supuesto, no vamos a comentar acá públicamente”, explicó.

El secretario de Estado también sostuvo que las autoridades no deben retroceder frente a este tipo de situaciones. “Cuando el Estado y funcionarios públicos y autoridades son amenazadas, acá no podemos retroceder y por eso incrementamos los niveles de seguridad hacia su persona”, afirmó.

El respaldo del senador Juan Luis Castro

Castro acompañó a White para expresar públicamente su respaldo y cuestionó que el alcalde se enterara de la situación directamente por el fiscal.

“Con Christopher White, el alcalde emblemático, ha luchado contra el crimen organizado. Hoy día él es víctima de la amenaza certera que le quieren hacer”, sostuvo el senador.

“No puede ser que se entere el último de todos ayer por la noche y nadie del Gobierno le haya comunicado, solo el fiscal. Y él no tiene la protección suficiente”, aseveró

Además, indicó que “Chile no puede ceder ahora, porque si no hay un antes y un después. No podemos parecernos a otros países donde claramente se avanzó tanto que las autoridades viven amedrentadas, tienen que tener guardias personales. Eso no es lo que quiere Christopher White y el pueblo de Chile, por eso estamos aquí apoyándolo y exigiendo las máximas protecciones para él y para tantos más, porque si esto no se frena ahora, finalmente vamos a ser derrotados por el crimen organizado”.

La presunta amenaza se conoció después de la recaptura del “Indio Juan”, quien permaneció 188 días prófugo tras escapar de la cárcel el 25 de febrero.