Inicia plan "Se busca dueño": Ministerio de Bienes Nacionales pone 37 propiedades a la venta

01 sept. 2026 - 16:48 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Bienes Nacionales puso en marcha el plan "Se busca dueño", una iniciativa que pretende vender inmuebles fiscales que se encuentran subutilizados o completamente abandonados. Este martes 1 de septiembre se publicarán las primeras licitaciones, correspondientes a 37 propiedades.

El plan ha sido impulsado por la administración del Presidente Kast, bajo la idea de hacer más eficiente el manejo de los activos del Estado, considerando que el 56% del territorio nacional es administrado por el Fisco.

Al respecto, la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, indicó que su cartera "o se transforma en una palanca para el desarrollo, para que existan proyectos, se haga inversión y se gatille el empleo, o se transforma en un freno al desarrollo", sostuvo en el programa "DF al Cierre".

Cómo se realizará la venta de las propiedades

Según explicó Parot, este año se pondrán a la venta 234 inmuebles, con los que el Fisco espera recaudar cerca de US$73,3 millones.

De ese total, 159 propiedades, que equivalen a aproximadamente US$48,8 millones, serán subastadas mediante licitaciones públicas, mientras que las 75 restantes, avaluadas en unos US$24,5 millones, corresponden a ventas que ya se encuentran en curso.

Respecto a los valores de venta, la ministra explicó que "hemos tratado de que el precio se acerque lo más posible al avalúo fiscal, porque si se fijan valores demasiado altos, las licitaciones quedan vacías, y naturalmente buscamos recaudar lo máximo posible para el Fisco".

El caso de las herencias vacantes

Gran parte de las propiedades que se licitarán corresponden a herencias vacantes, es decir, bienes de personas que fallecen sin dejar herederos y que, por ley, pasan a manos del Estado.

Entre los inmuebles que se pondrán a la venta hay casas en La Reina, un terreno de $25.000 millones en Vitacura, departamentos en Puente Alto, terrenos industriales en Calama y Antofagasta, además de una propiedad en el centro de esquí La Parva.

Parot reconoció que este tipo de bienes "se venden muy poco (...) porque hay algunos donde todavía falta arreglar documentos, otros que están ocupados, etcétera". La ministra agregó que algunas de estas propiedades estaban en mal estado o han sido objeto de tomas y foco de narcotráfico, por lo que destacó la importancia de darles un destino.

Así puedes ver las propiedades fiscales que saldrán a la venta

El Ejecutivo puso a disposición de la ciudadanía el Portal de Licitaciones, plataforma donde se pueden consultar las propiedades fiscales disponibles para su remate y acceder a la información de cada proceso.

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