Gobierno evalúa rebaja de peajes en conocida ruta de Valparaíso ante discusión por alto valor del Tag

01 sept. 2026 - 11:37 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre Concesión de Autopistas y Determinación de Peaje y Tag, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) expusieron avances clave para mitigar el alto costo que pagan los usuarios al circular por las carreteras del país.

Durante la sesión, el biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, junto a la directora general de Concesiones, Lorena Herrera, anunciaron que se encuentran trabajando coordinadamente con el Ministerio de Hacienda para concretar una reducción en los valores de los peajes.

Estas gestiones se centran en la Autopista Los Andes (Ruta Internacional 60 CH), vía estratégica que atraviesa la región de Valparaíso en sentido oriente-poniente.

La medida surge tras constantes cuestionamientos de parlamentarios debido a las elevadas tarifas que afectan a los automovilistas, particularmente en la plaza de cobro de Quillota.

La estrategia del Gobierno

La directora de Concesiones, Lorena Herrera, recordó que la Ruta 60 CH posee una particularidad frente a otras autopistas del país: a diferencia de concesiones que lograron acuerdos en 2019, esta ruta no eliminó el factor de reajuste anual del 3,5% adicional a la inflación (IPC).

Para solucionar este problema, el biministro De Grange explicó que el mecanismo más viable consiste en ampliar el plazo de duración de los contratos de concesión a cambio de una rebaja inmediata en los precios.

Según la autoridad, esta alternativa es especialmente factible en concesiones antiguas a las que les restan pocos años de operación (alrededor de cinco años), mientras que para aquellos contratos con mayor tiempo de vigencia residual, este esquema resulta de menor impacto.

Con esta fórmula, el Ejecutivo busca flexibilizar la extensión contractual para otorgar un alivio directo al bolsillo de los usuarios de la región de Valparaíso.

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