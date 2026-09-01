Venció plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿Cuáles son las multas por no completar el trámite?

01 sept. 2026 - 12:00 hrs.

El lunes 31 de agosto concluyó oficialmente el plazo establecido para efectuar el pago de la segunda cuota del permiso de circulación.

Quienes dividieron el costo de este tributo municipal anual —cuyo primer monto se abonó entre febrero y marzo— y no saldaron la diferencia antes de la medianoche, ingresaron automáticamente en condición de morosidad.

Transitar con la patente o el permiso de circulación vencidos no solo implica un recargo financiero, sino que expone al propietario del vehículo a severas sanciones administrativas y policiales en la vía pública.

Recargos e intereses por pago fuera de plazo

Según la información disponible en ChileAtiende, no cumplir con la fecha límite genera recargos inmediatos sobre la cuota adeudada al momento de intentar regularizar el trámite en la municipalidad respectiva:

Multa municipal por mora : Se aplica un recargo proporcional equivalente al 1,5% del valor del permiso adeudado por cada mes o fracción de mes de retraso.

: Se aplica un recargo proporcional equivalente al 1,5% del valor del permiso adeudado por cada mes o fracción de mes de retraso. Reajuste según IPC: Para el cálculo de los montos pendientes, la cifra adeudada se reajusta considerando la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Este reajuste acumulativo incrementa el costo total del trámite a medida que transcurren las semanas sin ponerse al día.

Infracción de tránsito y retiro del vehículo

Más allá de la mora pecuniaria con el municipio, la Ley de Tránsito califica el transitar sin el permiso de circulación vigente como una falta grave:

Parte o multa policial : Si Carabineros o inspectores municipales fiscalizan un vehículo cuyo permiso no está al día, cursarán una infracción grave, cuya multa oscila habitualmente entre 1 y 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

: Si Carabineros o inspectores municipales fiscalizan un vehículo cuyo permiso no está al día, cursarán una infracción grave, cuya multa oscila habitualmente entre 1 y 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Retiro de circulación: La autoridad puede retirar el automóvil o motocicleta de la vía pública, disponiendo su traslado al corral municipal. Esta medida implica costos adicionales por concepto de grúa y custodia diaria, los cuales deben ser costeados en su totalidad por el propietario antes de liberar el vehículo.

¿Cómo ponerse al día con el pago?

Para regularizar la situación y evitar inconvenientes mayores, el usuario debe acceder al portal en línea de su municipalidad correspondiente o acudir presencialmente a la Dirección de Tránsito.

Antes de pagar fuera de plazo, es fundamental verificar que el vehículo no registre multas de tránsito impagas en el Registro Civil ni anotaciones en el Registro de Pasajeros Infractores (RPI), ya que ambos factores bloquean la emisión definitiva del documento.

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