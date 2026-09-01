Nuevo copamiento de seguridad llega a Conchalí: Despliegan operativo en calles y estaciones de Metro

01 sept. 2026 - 08:16 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo copamiento de seguridad se desarrolla durante esta mañana en la comuna de Conchalí, específicamente en el sector de Cardenal Caro, donde se desplegaron efectivos de Carabineros y personal de seguridad de Metro, tanto en superficie como en las estaciones.

El operativo se concentra en un punto que registra un importante movimiento durante la hora punta, debido a la presencia de paraderos, una feria y una estación de Metro. La estrategia contempla también un despliegue bajo superficie, coordinado con Carabineros y Metro.

Ministro Arrau llegó a Conchalí

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, llegó hasta el lugar para encabezar el procedimiento junto a autoridades policiales, de seguridad y municipales.

"Acá en Conchalí que siempre hay desafíos de seguridad, pero va con buena cifra. Hay una disminución de un 17% de los robos violentos, menos del 40% de robo de vehículos. Que bueno, igual han habido algunos eventos que han quedado conmociones en la comuna el último mes. Por tanto, estamos aquí esperando al alcalde, vamos a ir a recorrer también algunas otras cosas que nos va a mostrar en la comuna, algunos otros desafíos. Y también, bueno, acompañando a Carabineros en esta labor incesante de todos los días en diferentes campamentos y también agradecerles a los medios que nos acompañan en esto", señaló.

El secretario de Estado también confirmó que el operativo contempla acciones al interior de las estaciones de Metro.

"Con Metro estuvimos la semana pasada, no sé si se acuerdan, en las oficinas centrales, que es de todos los planes de seguridad que tienen. Y bueno, aquí aprovechamos de recorrer Metro que transporta a dos millones de personas todos los días", comentó.

La actividad se suma a otros operativos similares realizados en distintos puntos de la capital. La idea es concentrar recursos de Carabineros, personal municipal, equipos de fiscalización y seguridad de Metro, principalmente durante los horarios de mayor circulación de personas.