"Habría disposición de los usuarios a pagar": Louis de Grange plantea extender la autopista Costanera Norte hacia el oriente

16 sept. 2026 - 12:55 hrs.

¿Qué pasó?

El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, planteó la posibilidad de extender la autopista Costanera Norte hacia el oriente, por Kennedy, hasta el sector de Plaza San Enrique, en Lo Barnechea, donde comienza la ruta G-21.

La iniciativa busca prolongar la actual concesión hacia uno de los principales accesos a la cordillera. En entrevista con El Mercurio, De Grange calificó dicha opción como un proyecto urbano relevante y sostuvo que existiría disposición de los usuarios a pagar por su utilización.

¿Qué dijos el ministro De Grange?

“A mí me gustaría que se concrete la extensión de Costanera Norte por Kennedy hacia el oriente hasta el inicio de la G-21, Plaza San Enrique. Me parece que es una iniciativa urbana relevante y creo que habría disposición de los usuarios a pagar”, señaló el secretario de Estado.

Sin embargo, aclaró que la propuesta todavía no cuenta con un calendario definido. El proyecto forma parte de las gestiones que busca impulsar desde su cartera y ya ha sido conversado con la empresa concesionaria.

Consultado por sus conversaciones con Diego Savino, representante de Grupo Costanera, De Grange respondió: “Lo venimos hablando desde hace mucho tiempo”.

La invitación a presentar nuevas iniciativas

El biministro abordó esta posibilidad en el marco de ChileDay, actividad realizada en Londres, donde sostuvo reuniones con inversionistas y representantes de empresas vinculadas a las concesiones, además de otros sectores.

En ese contexto, manifestó su interés en promover nuevos proyectos de infraestructura privada, especialmente aquellos que contemplen el pago de los usuarios y no dependan exclusivamente de subsidios estatales.

“Esta es una invitación a que presenten proyectos. Esta es una posibilidad, hay proyectos en el norte, hay proyectos en el sur. La gracia es que haya disposición a pagar, que no sea puro subsidio”, afirmó.

De Grange también señaló que empresas extranjeras han expresado preocupación por los tiempos de tramitación de permisos. Frente a ello, el Gobierno impulsa medidas para agilizar estos procesos, entre ellas una ley miscelánea.