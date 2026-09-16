Fondas de Concepción sorprenden con el choripán más grande de la ciudad: ¿Cuánto mide y cuál es su precio?

16 sept. 2026 - 15:10 hrs.

¿Qué pasó?

Medio metro de largo. Ese es el tamaño del choripán que llamó la atención durante el inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias en Concepción, región de Biobío.

La preparación se ofrece en una de las 15 cocinerías instaladas en el Estadio Municipal de Concepción, donde este miércoles comenzaron las actividades que se extenderán hasta el domingo 20 de septiembre.

¿Cuánto cuesta el choripán?

“Es el choripán más grande de Concepción, es de medio metro”, contó una de las locatarias mientras mostraba la preparación.

Por sus dimensiones, el producto está pensado para compartir. Consultada por cuántas personas pueden comer de él, la comerciante respondió: “Yo creo que unas cinco, depende del hambre. Si fuera yo, unas tres”.

El choripán tiene un valor de $10.000. Así, si cuatro personas deciden compartirlo, el costo sería de $2.500 por persona.

Cinco días de celebraciones

En el recinto se instaló la fonda oficial, que funciona en una carpa de 2.400 metros cuadrados junto al Estadio Ester Roa Rebolledo.

Las actividades se extenderán hasta el domingo 20 de septiembre y la fonda oficial cerrará cada jornada a las 2 de la madrugada.

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