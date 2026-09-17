Revive el momento de la paya del Presidente Kast en alusión al Estrecho de Magallanes
17 sept. 2026 - 01:45 hrs.
En la inauguración de las fondas del Parque O\\\'Higgins, el Presidente José Antonio Kast dio inicio a las celebraciones de Fiestas Patrias con una paya en que brindó por el Estrecho de Magallanes. Revisa el momento.
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