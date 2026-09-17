Cortes de luz afectarán a dos comunas de la RM este jueves: Revisa los horarios

17 sept. 2026 - 00:06 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves 17 de septiembre, distintos sectores de dos comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz programados debido a trabajos y labores de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes tendrán horarios diferentes dependiendo del sector, por lo que no necesariamente afectarán a toda la comuna. Revisa a continuación los horarios informados para cada zona.

¿Qué comunas tendrán cortes de luz este jueves 17 de septiembre?

Samtiago

Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas del jueves 17 de septiembre.

Las Condes

Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas del jueves 17 de septiembre.