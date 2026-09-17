Cortes de luz afectarán a dos comunas de la RM este jueves: Revisa los horarios
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
Este jueves 17 de septiembre, distintos sectores de dos comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz programados debido a trabajos y labores de mantenimiento en la red eléctrica.
Los cortes tendrán horarios diferentes dependiendo del sector, por lo que no necesariamente afectarán a toda la comuna. Revisa a continuación los horarios informados para cada zona.
¿Qué comunas tendrán cortes de luz este jueves 17 de septiembre?
Samtiago
Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas del jueves 17 de septiembre.
Las Condes
Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas del jueves 17 de septiembre.
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