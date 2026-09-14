Estas son las 10 comunas de la RM que tendrán cortes de luz este lunes

14 sept. 2026 - 00:40 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes 14 de septiembre se registrarán cortes de luz programados en distintas comunas de la Región Metropolitana, los que se realizarán durante diferentes horarios a lo largo de la jornada.

Las interrupciones corresponden a trabajos programados y afectarán a sectores específicos, por lo que no necesariamente implicarán un corte de suministro en toda la comuna.

¿Qué comunas tendrán cortes de luz este lunes 14 de septiembre?

San Ramón

Desde las 11:30 hasta las 18:30 horas del lunes 14 de septiembre

Desde las 10:30 hasta las 19:30 horas del lunes 14 de septiembre

Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas del lunes 14 de septiembre

La Florida

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas del lunes 14 de septiembre

Lo Espejo

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas del lunes 14 de septiembre

Maipú

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas del lunes 14 de septiembre

Desde las 08:00 hasta las 16:00 horas del lunes 14 de septiembre

Desde las 08:30 hasta las 14:30 horas del lunes 14 de septiembre

Lo Prado

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del lunes 14 de septiembre

Pudahuel

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del lunes 14 de septiembre

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas del lunes 14 de septiembre

Quinta normal

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del lunes 14 de septiembre

Ñuñoa

Desde las 09:30 hasta las 13:30 horas del lunes 14 de septiembre

Huechuraba

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del lunes 14 de septiembre

Quilicura

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del lunes 14 de septiembre