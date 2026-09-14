Estas son las 10 comunas de la RM que tendrán cortes de luz este lunes
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
Este lunes 14 de septiembre se registrarán cortes de luz programados en distintas comunas de la Región Metropolitana, los que se realizarán durante diferentes horarios a lo largo de la jornada.
Las interrupciones corresponden a trabajos programados y afectarán a sectores específicos, por lo que no necesariamente implicarán un corte de suministro en toda la comuna.
¿Qué comunas tendrán cortes de luz este lunes 14 de septiembre?
San Ramón
Desde las 11:30 hasta las 18:30 horas del lunes 14 de septiembre
Desde las 10:30 hasta las 19:30 horas del lunes 14 de septiembre
Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas del lunes 14 de septiembre
La Florida
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas del lunes 14 de septiembre
Lo Espejo
Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas del lunes 14 de septiembre
Maipú
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas del lunes 14 de septiembre
Desde las 08:00 hasta las 16:00 horas del lunes 14 de septiembre
Desde las 08:30 hasta las 14:30 horas del lunes 14 de septiembre
Lo Prado
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del lunes 14 de septiembre
Pudahuel
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del lunes 14 de septiembre
Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas del lunes 14 de septiembre
Quinta normal
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del lunes 14 de septiembre
Ñuñoa
Desde las 09:30 hasta las 13:30 horas del lunes 14 de septiembre
Huechuraba
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del lunes 14 de septiembre
Quilicura
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del lunes 14 de septiembre
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