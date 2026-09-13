Corea del Norte anuncia "ejercicio de ataque con potencia de fuego"

13 sept. 2026 - 22:32 hrs.

¿Qué pasó?

Corea del Norte efectuó un "ejercicio de ataque con potencia de fuego" en el que empleó artillería de largo alcance y misiles, informó la prensa estatal.

La agencia noticiosa estatal KCNA dijo que el ejercicio se realizó el sábado con unidades combinadas de todos los niveles del Ejército Popular Coreano.

El reporte desde Corea del Sur

Seúl reportó que el Norte lanzó el sábado varios misiles balísticos desde la zona de Wonsan hacia el mar del Este, también llamado mar de Japón.

Corea del Sur concluyó el viernes un ejercicio marítimo conjunto con Estados Unidos y Japón enfocados en el Norte.

KCNA no precisó dónde se efectuaron las maniobras, pero indicó que se utilizaron "nuevos sistemas de combate como drones de ataque de varios tipos, misiles tácticos de crucero, lanzacohetes múltiples termobáricos de gran calibre y misiles balísticos tácticos".

Las armas "demostraron el enorme poder destructivo del fuego concentrado al alcanzar los objetivos con una precisión de 100%", según KCNA.

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