Reportan daños por tornado en Longaví: una vivienda y una bodega resultaron afectadas

20 sept. 2026 - 21:47 hrs.

¿Qué pasó?

Un tornado provocó daños durante la tarde de este domingo en el sector La Tercera, en la comuna de Longaví, Región del Maule.

Hugo Jaque Zurita, director de Seguridad Pública Municipal de Longaví, explicó que a las 18:27 horas recibieron un llamado de emergencia que alertaba sobre un posible tornado en el sector rural. Personal municipal acudió al lugar para verificar la situación.

“Pudimos ver en terreno que efectivamente había un domicilio que había sufrido daños producto de este tornado en el sector de La Tercera”, señaló.

El inmueble afectado se encuentra a unos 25 kilómetros del centro de la comuna y en su interior había tres personas: dos adultos mayores y un menor. El principal daño correspondió a la techumbre.

Además, en el sector de Loma La Tercera, una bodega también sufrió daños producto del evento. De acuerdo con Francisco Pareja Gómez, encargado de Gestión de Riesgo de Desastres de Longaví, también se reportaron árboles caídos, los que fueron despejados por personal municipal y vecinos.

Para este lunes está previsto un nuevo despliegue para realizar un catastro de los daños y evaluar la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) y la solicitud de recursos mediante informes Alfa.

Hasta el momento, desde el municipio señalaron que "no se han reportado víctimas ni personas afectadas directamente" por este evento meteorológico.

En tanto, SENAPRED mantiene la "Alerta Temprana Preventiva" Regional por evento meteorológico, vigente desde el 16 de septiembre y hasta que las condiciones así lo ameriten. La alerta contempla el reforzamiento de la vigilancia y el monitoreo de las condiciones de riesgo en la región.