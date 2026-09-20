Carabineros recupera 88 celulares robados en La Pampilla: estaban enterrados y agrupados en bolsas plásticas

20 sept. 2026 - 22:28 hrs.

¿Qué pasó?

Tras las denuncias por robos de celulares en el interior de la tradicional fonda La Pampilla de Coquimbo, Carabineros realizó dos procedimientos que terminaron con seis personas detenidas, todas de nacionalidad peruana, y 88 teléfonos recuperados.

El primero de los operativos estuvo a cargo de la SIP de la 2ª Comisaría Coquimbo, cuyos funcionarios llegaron hasta un departamento ubicado en avenida El Sauce. En el lugar fueron detenidas cinco personas —un hombre y cuatro mujeres— y se recuperaron 72 teléfonos celulares y un smartwatch.

Las diligencias también permitieron encontrar, en un sitio colindante al edificio, una decena de celulares de alto valor comercial que estaban enterrados y agrupados en bolsas plásticas. Los equipos serían parte de una serie de robos que son investigados por Carabineros.

De manera paralela, el OS-9 Coquimbo realizó diligencias luego de que un joven de 21 años denunciara el robo de su iPhone 15 en La Pampilla. El posicionamiento satelital del teléfono permitió ubicarlo en un edificio de calle Manuel Jesús Rivera, donde los funcionarios encontraron otros 16 celulares de alta gama: 15 iPhone de distintos modelos y un Samsung.

En este segundo procedimiento fue detenido un hombre de 36 años, de nacionalidad peruana, por receptación en flagrancia. Según Carabineros, no mantenía antecedentes penales ni policiales.

En total, ambos procedimientos dejaron seis detenidos y 88 teléfonos celulares recuperados. Las diligencias continúan para establecer la procedencia de los equipos y determinar su eventual vinculación con otros hechos.

Celulares serán entregados a sus propietarios

Desde las 16:00 horas de este domingo, Carabineros inició en la 2ª Comisaría Coquimbo el proceso de reconocimiento y entrega de los teléfonos recuperados. Para retirar los equipos, los propietarios deben reconocer el celular, presentar el cargador correspondiente y haber realizado la denuncia por el robo.