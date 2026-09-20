Juan Pedro Verdier comparte registro desde una clínica y preocupa a sus seguidores

20 sept. 2026 - 22:57 hrs.

Juan Pedro Verdier preocupó a sus seguidores luego de revelar que se encuentra hospitalizado y compartir un registro desde un centro asistencial durante este domingo.

El exchico reality publicó en sus historias de Instagram una imagen en la que aparece sobre una camilla y conectado a una vía intravenosa, dejando en evidencia que se encontraba recibiendo atención médica.

Junto a la fotografía, Verdier entregó algunos antecedentes sobre los días previos a su hospitalización y detalló parte de los síntomas que había presentado. “15 días con cefalea, 4 días con vómitos”, escribió.

@juanpedrotv

La situación también fue confirmada por su pareja, Karen Paola, quien durante la misma jornada compartió una fotografía de Juan Pedro y acompañó el registro con un breve mensaje: “Hospitalizado”.

La publicación generó preocupación entre quienes siguen al exchico reality, especialmente debido a que él mismo dio cuenta de que llevaba varios días presentando molestias antes de ser internado.

Hasta ahora, Verdier no ha entregado detalles sobre el diagnóstico que motivó su hospitalización ni ha informado cuánto tiempo deberá permanecer bajo atención médica.

Tampoco se han conocido nuevos antecedentes sobre su evolución, por lo que sus seguidores permanecen atentos a las próximas actualizaciones que pueda compartir a través de sus redes sociales.

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