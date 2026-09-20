Pampilla de Coquimbo 2026: ¿Qué artistas se presentarán este domingo 20 de septiembre?

20 sept. 2026 - 09:00 hrs.

Este domingo 20 de septiembre las Fiestas Patrias 2026 lamentablemente llegan a su fin, pero aún hay una chance de seguir disfrutando con la tercera noche televisada de la tradicional Pampilla de Coquimbo.

La denominada "fiesta más grande de Chile" tiene una nutrida parrilla de artistas y humoristas que se podrán disfrutar en todo el país gracias a la transmisión exclusiva de Megamedia.

La "Pampilla de la Gente" será conducida por Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez, emitiéndose a partir de las 22:00 horas por las pantallas de Mega, Mega 2 y Mega GO.

Cabe recordar también que el evento de este año tiene un carácter solidario para apoyar la reconstrucción e impulsar la economía en la ciudad que fue fuertemente golpeada por el temporal del pasado mes de julio.

¿Quiénes se presentarán este domingo en la Pampilla?

La parrilla de este domingo en el "Escenario Monumental" contará con la participación de los siguientes números musicales y humorísticos:

Los Viking's 5.

Hombre Pan.

Organización X.

Tomo Como Rey.

Pampilla con campaña solidaria

Para ayudar a los damnificados que dejó el temporal en la región de Coquimbo, la Pampilla tendrá una campaña solidaria a cargo de Desafío Levantemos Chile, por lo que hasta el 21 de septiembre se estarán recibiendo aportes en la cuenta a nombre de la ONG:

Desafío Levantemos Chile .

. RUT: 65.943.320-6 .

. Banco de Chile .

. Cuenta corriente: 98027-07 .

. Correo: info@desafiochile.cl.

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