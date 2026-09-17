"La gente está pasando un 18 carísimo": Neme emplaza a políticos por el costo de vida y el desempleo

17 sept. 2026 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de un despacho con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, José Antonio Neme intervino para plantear sus reparos frente a la situación económica que atraviesan las familias chilenas.

El periodista puso el foco en el desempleo, el alto costo de vida y el nivel de endeudamiento de los hogares, cuestionando la prioridad que se le entrega al cumplimiento de la regla fiscal en medio de las dificultades económicas.

Durante el intercambio, Neme también apuntó a la necesidad de que el Estado adopte medidas para reactivar la economía y enfrentar el desempleo. Karen Doggenweiler, en tanto, respaldó sus dichos y destacó la situación que enfrentan las mujeres en materia laboral.

El emplazamiento de Neme a Desbordes

En medio de la conversación, José Antonio Neme interrumpió al alcalde de Santiago y lo emplazó directamente respecto de la situación económica de las familias chilenas.

“¿Cuál es la idea de cumplir con la regla fiscal y tener a la gente endeudada? La gente está pasando un 18 carísimo. El otro día me decían un anticucho: 7, 7 y medio, 8 mil pesos”, planteó el periodista.

Neme también puso como ejemplo las dificultades que enfrentan las personas que actualmente no tienen trabajo: “Si tú tienes un millón de personas sin trabajo, ¿qué van a tener que ver? Por suerte, la televisión, porque si no, quizá cuánta gente no podría salir de sus casas, no porque tenga un problema físico, sino porque no tiene plata”, sostuvo.

El periodista agregó que, a su juicio, la economía deberá recuperarse en algún momento, pero advirtió que para ello se necesita una estrategia.

“Obviamente una economía se va a arreglar en algún momento, hay que tener una estrategia. Si han descuadrado la caja de las familias chilenas, el Estado de Chile somos todos nosotros”, afirmó.

Desempleo y recuperación de la economía

Durante el intercambio también se abordó la situación del empleo y la necesidad de generar incentivos para impulsar la actividad económica.

Desbordes respondió señalando que confía en que exista una decisión técnica, pero también con una mirada política respecto de la situación económica del país. En ese contexto, se refirió a la cantidad de personas que actualmente buscan trabajo.

Como ejemplo, mencionó una feria laboral en la que participaron cerca de 2 mil personas que se encontraban buscando una oportunidad de empleo. El alcalde sostuvo que debe existir un incentivo que permita recuperar la economía y generar nuevas oportunidades laborales.

Neme emplazó a Quiroz

En medio de la discusión, Neme también dirigió sus cuestionamientos hacia el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco del debate sobre las decisiones económicas y el escenario que enfrenta el país.

Karen Doggenweiler respaldó parte de los planteamientos realizados por Neme y puso especial énfasis en las cifras de desempleo que afectan a las mujeres.

La conversación también derivó hacia el escenario internacional y el conflicto entre Irán y Estados Unidos, en un intercambio donde se abordaron sus posibles efectos sobre la economía y el contexto que enfrenta Chile.