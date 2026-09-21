¿Dónde lloverá este martes?: Revisa el pronóstico del tiempo para las distintas zonas del país

21 sept. 2026 - 06:45 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, se esperan lluvias en el país para este martes 22 de septiembre. En concreto, serán siete regiones en donde se presentaría el fenómeno.

Zona insular

En la Isla de Pascua, perteneciente a la región de Valparaíso, se registrarán chubascos aislados durante la madrugada y mañana.

Zona centro

En la localidad de Lebu, en la región de Biobío, se registrarán precipitaciones desde la tarde hasta los próximos días.

En la región de La Araucanía también lloverá. En Angol, Villarrica y Pucón se dará el fenómeno desde la mañana hasta la noche. En Temuco y Puerto Saavedra, solo en la tarde y noche.

En Panguipulli y Valdivia, en la región de Los Ríos, lloverá en la segunda mitad del martes. En Lago Ranco, desde la mañana hasta el final del día. En La Unión y Río Bueno, solo en la mañana.

En las regiones de Los Lagos y Aysén, el evento se extenderá durante toda la jornada, a excepción de la madrugada.

En Torres del Paine y Puerto Natales, en la región de Magallanes, se esperan lluvias solo en la noche, además de chubascos de aguanieve.

¿Cómo estará el clima en Santiago?

En la Región Metropolitana no lloverá este martes. En el centro de Santiago se esperan extremas de 9°C y 22°C.

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