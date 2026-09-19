Trump anuncia acuerdo con Dinamarca que otorga a EEUU "control permanente" de la seguridad de Groenlandia

19 sept. 2026 - 08:36 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que alcanzó un acuerdo con Dinamarca que otorga a Estados Unidos el "control permanente" sobre la seguridad de Groenlandia y prohíbe a adversarios extranjeros establecer bases allí.

"Me complace anunciar que los Estados Unidos de América han celebrado un acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia, que otorga a Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia", dijo Trump en su red Truth Social.

"A partir de ahora, ningún adversario de Estados Unidos podrá NUNCA tener una base en Groenlandia, tener presencia militar en Groenlandia o realizar inversiones sensibles en Groenlandia sin nuestra aprobación expresa por escrito", señaló.

Dinamarca celebra acuerdo "vinculante" con Trump sobre Groenlandia

Dinamarca celebró este sábado un acuerdo "vinculante" anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que, según el mandatario, otorgaría a Washington el control "para siempre" de la seguridad de Groenlandia e impediría la instalación de bases rusas y chinas en esa isla.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha insistido en que Estados Unidos necesita controlar Groenlandia por motivos estratégicos, lo que generó preocupación en Dinamarca, un país aliado de la OTAN, y provocó una fuerte oposición dentro de la Alianza.

Dinamarca y Groenlandia, territorio autónomo del reino danés, saludaron el acuerdo y señalaron que será firmado al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York la próxima semana.

El ministro danés de Relaciones Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, afirmó este sábado que la posible firma significa que "la próxima semana podría ser una buena semana".

"Esperamos que un largo período de incertidumbre sea sustituido por un acuerdo vinculante que refuerce la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte", escribió el jefe de la diplomacia danesa en redes sociales.

Añadió que el pacto, que según él respeta las "líneas rojas" de Dinamarca, es "importante" ante un entorno de seguridad que ha cambiado. Sin embargo, los términos del acuerdo siguen siendo inciertos y Dinamarca sostiene que su soberanía permanece intacta.

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