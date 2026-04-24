Entre desechos humanos: Mujer quedó atrapada tres horas en una letrina de pozo en Australia

24 abr. 2026 - 21:35 hrs.

¿Qué pasó?

Lo que comenzó como una parada técnica de rutina en medio de un viaje familiar, se transformó rápidamente en una escena de supervivencia extrema. Una mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, vivió momentos de angustia tras quedar atrapada hasta la cintura en una letrina de pozo que colapsó repentinamente bajo sus pies en Australia.

Un rescate al límite

El incidente ocurrió a unos 145 kilómetros al suroeste de Alice Springs. Según informes de las autoridades del Territorio del Norte (NT), la víctima permaneció atrapada en la fosa séptica durante aproximadamente tres horas.

La suerte de la mujer cambió cuando su esposo logró llamar la atención de un trabajador local que transitaba por la zona. El rescate, lejos de ser sencillo, requirió ingenio y esfuerzo físico:

La maniobra: El operario bajó una cuerda al pozo para que la mujer pudiera sujetarse con fuerza.

La extracción: Se utilizó un vehículo para tirar de la cuerda y sacarla del agujero.

Duración: El proceso de extracción tomó más de 45 minutos, en medio de condiciones de higiene deplorables que incluían desechos humanos y desperdicios.

Los baños son comunes en las áreas rurales

La familia se dirigía a su hogar en Canberra tras visitar a parientes en Darwin. Este tipo de baños, conocidos como letrinas de pozo, son comunes en las áreas rurales y campamentos de Australia donde no existe conexión a la red de alcantarillado.

En específico, son estructuras básicas que acumulan desechos en agujeros profundos, y su mantenimiento es crítico para evitar colapsos estructurales.

Actualmente, NT WorkSafe, el organismo regulador de seguridad laboral, mantiene una investigación abierta sobre el estado de las instalaciones en Henbury para determinar las causas exactas del derrumbe.

Antecedentes de un peligro latente

Aunque parezca un evento aislado, Australia ha registrado incidentes similares en años recientes:

Julio de 2024: Bomberos en Victoria tuvieron que desmantelar una letrina para rescatar a un hombre atrapado.

2012: En Queensland, una mujer de 65 años sufrió una fractura de pierna tras caer de espaldas en una fosa similar, requiriendo un traslado de emergencia en helicóptero.

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