Parlamento de Turquía aprueba prohibición de redes sociales para menores de 15 años

22 abr. 2026 - 19:20 hrs.

¿Qué pasó?

El parlamento de Turquía aprobó este miércoles una ley para evitar que menores de 15 años accedan a plataformas de redes sociales, reportó la agencia estatal Anadolu, la acción legislativa más reciente de este tipo en el mundo.

Bajo la ley, los menores de 15 años tendrán prohibido crear cuentas de redes sociales, mientras que las plataformas digitales tendrán la obligación de poner sistemas de verificación de edad, reportó la agencia de noticias turca NTV.

¿Cuándo entraría en vigor la ley?

Se espera que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, firme la legislación, que fue presentada por su partido.

La ley entrará en vigor seis meses después de ser publicada en el boletín oficial.

Campañas similares en otros países

Además de Turquía, Francia ha liderado una campaña a favor de la adopción de medidas junto con socios de la Unión Europea como Dinamarca, Grecia y España, mientras en el Parlamento francés se debate una prohibición para los menores de 15 años.

En diciembre, Australia se convirtió en el primer país en prohibir a los menores de 16 años usar plataformas de redes sociales inmensamente populares y rentables.

Desde entonces, Grecia anunció que prohibirá las redes sociales a menores de 15 años, mientras que la Unión Europea ha señalado que un grupo de expertos comenzará a elaborar recomendaciones para actuar en todo el bloque.

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