Chileno irá a la cárcel por el robo de la cartera de Kristi Noem: Enfrenta la deportación en Estados Unidos

22 abr. 2026 - 15:03 hrs.

¿Qué pasó?

Un ciudadano chileno, identificado como Mario Bustamante Leiva, de 50 años, está en el centro de la polémica en Estados Unidos tras ser procesado por el robo de las pertenencias personales de Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional de dicho país.

El incidente, que escaló hasta instancias judiciales federales, puso nuevamente en debate la situación de la seguridad de altos funcionarios y el impacto de la delincuencia extranjera en suelo norteamericano.

El robo en Washington D.C.

El hecho ocurrió el pasado 20 de abril de 2025, mientras la exfuncionaria compartía una cena familiar en el restaurante "The Capital Burger", ubicado cerca de la Casa Blanca.

Según los reportes, el robo se realizó sin violencia física directa, pero con una técnica que los fiscales han calificado de "profesional". Bustamante, quien portaba una mascarilla al momento del delito, habría sustraído una cartera de lujo marca Gucci.

En el interior del bolso, Noem portaba objetos de alto valor y documentos sensibles:

Cerca de US$3.000 en efectivo (destinados a regalos y gastos de Pascua)

Una billetera Louis Vuitton modelo Clemence

Su pasaporte y licencia de conducir

Su insignia oficial del Departamento de Seguridad Nacional y llaves de su domicilio

La captura y el historial delictual

Bustamante fue identificado gracias a los registros de cámaras de seguridad y al uso posterior de las tarjetas de crédito de la exsecretaria de Seguridad en diversos establecimientos y hoteles. Tras su detención, se reveló que el sujeto se encontraba en EE.UU. con su situación migratoria irregular.

Además, el historial del chileno agravó su situación procesal. Se informó que en 2014 ya había sido condenado en Londres a tres años de prisión por una serie de robos similares, donde fue descrito por los jueces británicos como un delincuente "deshonesto hasta la punta de los dedos".

Reacciones y consecuencias

Kristi Noem se pronunció a través de sus redes sociales agradeciendo al Servicio Secreto y al ICE por la captura, calificando a Bustamante como un "delincuente profesional". El caso generó ruido político, especialmente por el hecho de que Noem contaba con un destacamento de seguridad presente en el restaurante al momento del hurto.

Actualmente, tras declararse culpable de cargos que incluyen fraude electrónico y robo de identidad, el imputado enfrenta la posibilidad de una larga condena que podría alcanzar los 14 años de prisión, sumado a órdenes de deportación inmediata una vez cumplida su sentencia.

En esta línea, las autoridades estadounidenses fueron enfáticas: "Este individuo no volverá a las calles de Estados Unidos".

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