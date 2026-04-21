Video muestra cinematográfica detención de chileno en EEUU: Tenía robos en Indiana, Florida y California

21 abr. 2026 - 21:06 hrs.

¿Qué pasó?

Un impactante operativo policial en el estado de Indiana, Estados Unidos, terminó con la detención de un chileno de 39 años, identificado como José Barroso Espinoza. El sujeto, que intentaba escapar a pie por una carretera despejada, fue localizado gracias a la tecnología de precisión de la policía local, en un caso que volvió a poner bajo la lupa el fenómeno de las bandas de "lanzadores internacionales".

Una captura cinematográfica

La persecución se desencadenó luego de que residentes de un barrio en Indiana alertaran sobre un robo en proceso dentro de una vivienda. Al verse descubierto, Barroso Espinoza emprendió la huida a pie a través de una zona cuya geografía fue comparada por testigos con un desierto, debido a la amplitud y visibilidad de las vías.

A diferencia de los operativos tradicionales que utilizan helicópteros, la policía estadounidense empleó drones de alta tecnología para seguir cada movimiento del sospechoso desde el aire.

Las imágenes captadas muestran al chileno intentando evadir el cerco policial en una carretera, hasta que finalmente fue interceptado y reducido por los agentes en tierra.

El rastro biológico lo delató

Lo que parecía ser un robo aislado se transformó en una investigación de alcance federal gracias a un error del propio delincuente. Durante el atraco a la vivienda, el sujeto sufrió un corte en la piel que dejó rastros de sangre en la escena del crimen.

La policía científica procesó la muestra de ADN y la ingresó en su banco de datos nacional. El resultado fue inmediato y revelador: la sangre coincidía con registros de delitos cometidos anteriormente en Florida y California.

En este último estado, Barroso ya contaba con antecedentes por arrestos previos, lo que confirmó que se trataba de un delincuente reincidente con un amplio historial de movilidad por el país norteamericano.

El fenómeno de las bandas sudamericanas

Las autoridades locales no ocultaron su preocupación ante la sofisticación y el propósito de estos grupos. Según declaraciones de los portavoces de la policía de Indiana, Barroso Espinoza no actuaba solo, sino que sería parte de una red más masiva dedicada al robo de casas de lujo.

"Los grupos de ladrones sudamericanos son, en nuestro caso, de chilenos y colombianos que están indocumentados. Vienen a nuestro país con el solo propósito de robar", sentenció un oficial a cargo de la investigación.

Con esta captura, ya son tres los estados (Indiana, Florida y California) que buscan procesar al chileno ante la justicia. El caso refuerza la presión sobre el programa de visas y los controles migratorios, mientras la policía estadounidense continúa tras la pista de los demás integrantes de esta banda que ha hecho del robo a viviendas su "negocio" transnacional.

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